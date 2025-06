Así supo Michelle Rodríguez que le gustaban las mujeres, ¿Cómo reaccionó su mamá? | VIDEO

A pesar de que Michelle Rodríguez es una de las personalidades del entretenimiento mexicano más conocidas en televisión y redes sociales, la actriz ha enfrentado momentos complicados, sobre todo cuando llegó el momento en que su familia aceptara su sexualidad.

En ese sentido, Michelle Rodríguez, que se identifica como lesbiana y actualmente es pareja de la cantante Victoria García, habla de como enfrentó en familia y en la sociedad, la polémica que desató que revelara que le gustaban las mujeres.

Y es que a pesar de que la comunidad LGBT+ tiene mucha más visibilidad que en el pasado, aún existen muchos prejuicios por parte del público en general sobre las identidades y sexualidades que salen de la normatividad, lo que provoca que las personas que forman parte de este grupo, sufran momentos complicados al momento de querer ser libres y mostrarse tal cual son.

Así descubrió Michelle Rodríguez que era lesbiana

En una reciente participación en el programa Netas Divinas, la actriz mencionó que desde que era pequeña, sabía que le gustaban las niñas y también dejó ver cómo reprimió eso por años gracias a que su mamá le dio a entender que lo mejor era guardar silencio y que nadie se enterara.

“Me di cuenta que me gustaban las niñas desde muy chiquita. Yo tenía cinco años y me acuerdo haber dicho, genuinamente me acuerdo que en el kínder dije, ‘uy, esto va a estar complicado’. Te lo juro", cuenta.

En ese sentido, explica que si bien en un tiempo pensó que era bisexual, después de un tiempo se dio cuenta de la realidad: “Genuinamente me consideraba una mujer bisexual hasta hace tiempo, porque yo decía también me gustan los hombres, la verdad me he enamorado de hombres, la he pasado bien”, dijo.

“Me gusta más estar con una mujer en todos los sentidos: Compartir mi vida con una mujer, platicar con una mujer, intimar con una mujer, ser sensible con una mujer y que además sí me costó trabajo”, mencionó.

Así reaccionó la familia de Michelle Rodríguez a su sexualidad

Si bien Michelle asegura que su familia se ha mantenido con la mente abierta y ha sido “aliada” de la comunidad LGBT+, no por ello dejó de vivir momentos de represión, sobre todo porque su mamá le dio a entender que no mejor era no revelar al mundo que le gustaban las mujeres.

“Le tomó por sorpresa, pueden ver la serie La Flor Más Bella, es inspirada en mi vida, en donde justo a Mich le es muy fácil decirle a su mamá y su mamá le dice, ‘nada más no le digas a nadie’. Entonces para mí fue difícil porque incluso compartirlo", admitió.

Finalmente, Michelle Rodríguez celebró que en su experiencia personal, no ha recibido rechazos laborales por su sexualidad y ahora, parece que su madre, Hilda Varela Laurrabaquio, ya aceptó que a su hija le gustan las mujeres.