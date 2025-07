Concierto de Jeff Satur en México: Boletos y fecha para ‘Redgiant Concert 2025′

Casi sold out...

El próximo 11 de julio, Jeff Satur se presentará en México como parte de su gira Redgiant, un momento muy esperado por las fanáticas mexicanas del cantante tailandés que interpretará sus mayores éxitos.

La cita con Jeff Satur es en el Pepsi Center el 11 de julio y ahora, te compartimos los detalles sobre su presentación en México y lo que no debes olvidar para pasarla de lo mejor en su próxima presentación en vivo en el país.

🚨 ANUNCIO OFICIAL 🚨



⭐️ JEFF SATUR ⭐️

🗓️ 11 de Julio del 2025 🗓️

🏟️ Pepsi Center WTC 🏟️

📍 CDMX 📍🇲🇽 México 🇲🇽



💳 Fechas de Preventa 💳



Venta General: Viernes 14 de Marzo 11:00 AM



🎟️ Precios de Boletos Sin Cargos 🎟️



Full Experience VIP: 499 USD

Platino: $7,990

Citibanamex… pic.twitter.com/QOE1plUBNm — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) March 11, 2025

Boletos para Jeff Satur

Si bien al preventa de sus boletos comenzó en marzo, hasta ahora quedan algunos accesos para ver al cantante en el Pepsi Center. Los mismos son en la sección General B y están de promoción especial, por lo que salen en mil 85 pesos con 75 centavos por boleto. Puedes comprar tus boletos en Ticketmaster.

¿Quién es Jeff Satur?

Worakamol Satur, nombre real del cantante y actor tailandés, nació el 6 de marzo de 1995 en Bangkok. Es de ascendencia tailandesa e italiana por su padre y es el segundo hijo de una familia de cinco y tiene dos hermanos y dos hermanas.

El joven comenzó a interesarse por la música a corta edad y AC/DC fue una de las bandas que lo motivó a dedicarse a este arte. Tras ingresar a la industria musical a través de un concurso televisivo, Satur audicionó en Kamikaze bajo RS Group, donde pasó más de dos años entrenando hasta que debutó con su primera canción, ‘Broken World’, en 2013

En 2019, decidió dejar la música y trabajar en el negocio de su padre, pero conoció a un manager llamado Pop, quien le dio la oportunidad de actuar en el cortometraje He She Ity componer una canción.