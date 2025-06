No, gracias, ya no fumo: Una comedia caótica y realista sobre las expectativas sociales

No, gracias, ya no fumo, una película de Diego Toussaint.

Durante la pasada edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) la película mexicana "No, gracias, ya no fumo" se llevó el premio principal de la sección Hecho en Jalisco, gracias a su historia honesta que muestra un día que define la vida de una joven en sus veintes a la que despiden de su trabajo justo cuando le quedan menos de veinticuatro horas para pagar la renta y no tener que regresar a vivir con su mamá, mientras intenta encontrar respuestas sobre su vida en medio de discursos que llegan de parte de familiares entrometidos, personas que nunca han estado en su misma situación y artistas egocéntricos; todo al mismo tiempo que lucha contra el repentino antojo de fumar un cigarro.

En entrevista con La Razón, Diego Toussaint habló de algunos detalles de su primer largometraje, iniciando con la explicación de cómo surgió el proyecto, el cual viene “de lo que se siente estar en tus veintes, que suele ser muy caótico porque andas indeciso de qué hacer con tu vida, entonces todo lo pospones y luego de la nada llega un caos, a mí no me pasó que todo se pusiera tan caótico al mismo tiempo, pero sí me inspiré en algunas experiencias mías, de amigos y de conocidos y simplemente metí todo en una realidad un poquito más elevada en la ficción”.

“Decidí que mis personajes fueran como personas que podríamos conocer en la vida real, pero un poco caricaturescos, todo viene de un lugar personal porque yo creo fielmente en que si cuentas algo que es muy personal para ti entonces puede ser más fácil identificarte con esos personajes” Diego Toussaint, director



Después, sobre el tono cómico de la historia, comentó que “consciente o inconscientemente yo me inclino por la comedia y tiene que ver con que creo que normalmente las películas con tonos cómicos o más ligeros son las que emocionalmente más me han pegado, por lo mismo no se trata de una película dramática”.

“Esta película nació con la comedia, primero con la parte de burlarme de cierto tipo de personas a las que yo conozco, y luego con la parte de Nuria [personaje principal] de aprender que está bien darte cuenta de que tu vida es un desastre, de que es algo normal que puede pasarle a todos; el tono de comedia también fue algo que fue surgiendo en el proceso de escritura del guion, al inicio se trataba simplemente de una persona a la que despedían y mi objetivo desde el inicio fue mostrar a esos amigos que yo conozco de diferentes mundos, que la gente los viera”, agregó.

Acerca del título compartió que “es una metáfora para una historia que es sobre una persona que dice que no se ha dado cuenta que está en un momento caótico y se aferra a una cosa que está haciendo bien, solo una, y hasta que esa cosa se le cae es cuando hace un cambio real”. “También es una metáfora que va hacia los patrones de la familia que hacemos”, finalizó.

