Sergio Mayer habló con Pilar Montenegro y comparte su estado de salud | VIDEO

Después de que Internet se encendiera por el estado de salud de Pilar Montenegro al revelarse de que supuestamente la ex integrante de Garibaldi se encuentra grave de salud por una enfermedad sin cura, Sergio Mayer asegura que se ha puesto en contacto con su antigua compañera.

Sergio Mayer revela que habló con Pilar Montenegro

Ante la supuesta enfermedad de Pilar Montenegro, Sergio Mayer fue cuestionado sobre si sabía algo sobre la salud de la cantante, con quien compartía escenario cuando estaban juntos en el grupo Garibaldi.

FLASHBACK: El productor Luis de Llano fue responsable del concepto del grupo Garibaldi que irrumpió en la escena en 1989. Sus integrantes eran Xavier Ortíz, Charly López, Fernanda Lozano, Víctor Noriega, Patricia Monterola, Sergio Mayer, Pilar Montenegro y Katia de Llanos. pic.twitter.com/3eYOZ3CeeZ — Tucson Sol 7 (@7Tucson) February 9, 2024

En ese sentido, el actor admitió que sí mantiene comunicación con ella y que fue hace dos semanas que conversó por última vez con la artista, así como con varios integrantes de su familia.

“Yo le escribo y me responde, nunca me manda mensaje de voz, siempre me responde escrito. Hace dos semanas me comuniqué con ella, me respondió su mamá, su hermana, me dijo que estaba bien, que estaba cansada, descansando“, compartió el modelo.

En otra parte de la entrevista, el ex integrante de La Casa de los Famosos México aseguró que su amiga le había enviado un mensaje ‘muy bonito’, aunque de momento no sabe cuál es su estado de salud en específico.

“Me mandó un mensaje muy bonito, pero nada más, no sabemos más de lo que ustedes saben. Le deseo que esté bien, amor, salud y deseo que esos rumores no sean realidad”, apuntó.

¿Podrían hacer las paces? 😲🤝 Sergio Mayer envía contundente mensaje a José Joel, quien lo habría acusado de lucrar con el nombre e imagen de José José.🫣#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/qBWZszB1Kl — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 2, 2025

¿Qué le pasó a Pilar Montenegro?

De acuerdo con el comunicador Javier Ceriani en su canal de YouTube, la cantante se encuentra muy grave de salud: “Pilar, desaparecida de la industria, se le vio en silla de ruedas y podría estar muy grave, una enfermedad que se va deteriorando minuto a minuto”, expresó.

“Muchos se despidieron, otros aseguran que ya no está muy consciente y que la cama es su única compañera. Oremos por Pilar porque no está bien, Pilar está grave, Dios dispone”, sentenció.

Pilar Montenegro desapareció de la vida pública en el año 2013. Si bien se ha especulado sobre un problema en el cerebro como causa, otros señalan que la mujer padece de esclerosis múltiple, como lo reveló la presentadora Azuecena Cierco.