Muere el icónico actor Michael Madsen a los 67 años, famoso por Kill Bill y Perros de Reserva

El legendario actor Michael Madsen murió a los 67 años de edad, por lo que el mundo del cine está de luto.

Fue a través de un mensaje que emitió el representante de la estrella del séptimo arte, quienes informaron del fallecimiento del histrión.

De acuerdo con la información de su representante, el actor fue hallado sin vida en su casa de Malibú, y al parecer la causa demuestre sería un paro cardíaco.

Michael Madsen seguía trabajando y su representante señaló que hay varios proyectos de él que todavía están en edición y que verán la luz próximamente posteriores a su fallecimiento.

“En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado realizando un trabajo increíble con el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes ‘Resurrection Road’, ‘Concessions’ y ‘Cookbook for Southern Housewives’, y estaba muy ilusionado con este nuevo capítulo en su vida. Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado ‘Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems’, actualmente en edición. Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”, se lee en el mensaje.

¿Quién era Michael Madsen?

Michael Madsen nació el 25 de septiembre de 1958 en Chicago y desde que era pequeño tuvo un acercamiento con la actuación, pues su hermana Virginia Madsen también era actriz.

Cuando era adolescente acompañó a un amigo suyo a un casting, pero el director lo vio a él y le dijo que también debería hacer la prueba, lo convenció y se quedó. Así que después tomó la carrera en serio y estudió actuación.

Con tan solo 20 años decidió emprender su camino y abrirse paso en Hollywood, pues se fue a vivir ahí, donde comenzó a trabajar interpretando pequeños papeles en la televisión. Pero su gran oportunidad vio en 1983 cuando hizo su debut en el cine en la cinta Juegos de Guerra.

En 1991 participó en la películaThe Doors, de Oliver Stone, protagonizada por Val Kilmer, en la cinta Madsen interpretó al actor Tom Baker.

Pero no fue sino hasta el año 1992 cuando obtuvo su primer gran éxito, pues Quentin Tarantino lo llamó para ser parte del elenco de su película independiente “Perros de reserva”, en donde compartió créditos en escena con el mismo Tarantino, Tim Roth y Steve Buscemi, entre otros. Aunque era una película independiente cobró renombre y actualmente es uno de los largometrajes más legendarios de la historia.

Posteriormente, Tarantino lo volvió a llamar para aparecer en otra de sus icónicas cintas: Kill Bill 2.

Michael Madsen en Kill Bill 2 ı Foto: Especial

También participó en Donnie Brasco, una cinta nominada a los Oscar en la que sale con Al Pacino y Johnny Depp. También apareció en el video musical de You rock my world de Michael Jackson.