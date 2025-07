Cómo Besar a un Vampiro, ¿dónde ver esta serie sobre un romance sobrenatural envuelto en mentiras?

Ocho años después de que Vincent desapareciera de su vida, Ella, ahora madre soltera, experimenta un giro inesperado en la serie Cómo Besar a un Vampiro (How to Kiss a Vampire en inglés). Tras un accidente en el que cae desde una azotea, es salvada por una figura misteriosa que aparece volando y lleva una máscara. Al recobrar el conocimiento, se encuentra con Vincent, quien niega haber sido su rescatador.

Aunque su presencia la confunde, Vincent advierte que enemigos peligrosos la acechan, y le exige que se mude con él para protegerse. Su reaparición, lejos de brindar tranquilidad, siembra dudas en Ella, quien se pregunta si puede confiar en quien una vez la abandonó sin explicación.

Mientras él insiste en que está allí para protegerla, las señales de que oculta algo importante se multiplican. ¿Quién era realmente el enmascarado? ¿Qué ha hecho Vincent durante estos años? ¿Y por qué reaparece justo ahora?

Cómo Besar a un Vampiro combina romance sobrenatural, suspenso y mucho drama en una historia sobre el pasado y los secretos que aún podrían destruirlo todo.

¿Dónde ver Cómo Besar a un Vampiro?

La serie Cómo Besar a un Vampiro (How to Kiss a Vampire en inglés) forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, un servicio de streaming disponible tanto desde su página oficial como a través de una aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Si bien es posible ver sin costo los primeros 12 capítulos, el acceso completo a los 66 episodios que conforman la serie requiere una suscripción activa.

La producción fue originalmente grabada en inglés, pero ReelShort permite modificar el idioma desde el menú de ajustes, así como habilitar subtítulos en español para facilitar la comprensión.

Además, algunos segmentos e incluso episodios completos han sido compartidos en redes sociales como YouTube y TikTok, donde se presentan en su versión original. No obstante, en estas plataformas no está disponible la opción de subtítulos, lo que puede representar una barrera para quienes no manejan el idioma inglés.

