Mi Prometido Bombero Vuelve Como Billonario, ¿dónde ver esta serie sobre un hombre que oculta su identidad?

La serie Mi Prometido Bombero Vuelve Como Billonario, en inglés titulada My Firefighter Fiancé Returns as a Billionaire, narra la intensa historia de Alice, quien sufre una devastadora pérdida cuando su prometido, Archer, no se presenta el día de su boda. Poco después, corre el rumor de que él ha muerto trágicamente en una explosión mientras intentaba apagar un incendio.

Mientras Alice atraviesa el duelo, sus padres, movidos por la ambición, intentan forzarla a casarse con Philip, un hombre manipulador que solo busca aprovecharse de su situación. Con resignación, ella acepta casarse nuevamente. Sin embargo, el día de esta nueva boda, el destino la sorprende: Archer reaparece inesperadamente.

Pero ya no es el bombero humilde que ella conocía. Ahora es un multimillonario, acompañado de otra mujer a quien presenta como su prometida. Confundida y herida, Alice le exige respuestas: “¿Por qué me dejaste? ¿Por qué fingiste estar muerto?”

Este impactante giro desencadena una serie de emociones y enfrentamientos donde los sentimientos no resueltos, la traición y los secretos saldrán a la luz. Mi Prometido Bombero Vuelve Como Billonario mezcla drama, romance y suspenso en una historia donde el amor del pasado regresa transformado, pero con heridas que aún no han sanado. ¿Podrá el verdadero amor sobrevivir a la mentira y al tiempo?

¿Dónde ver Mi Prometido Bombero Vuelve Como Billonario?

La serie Mi Prometido Bombero Vuelve Como Billonario, en inglés titulada My Firefighter Fiancé Returns as a Billionaire, es una producción original de la plataforma ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web oficial como a través de su app móvil, disponible sin costo para dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 7 episodios —de un total de 50— se pueden ver de manera gratuita, lo que permite al público conocer la trama antes de decidir si continuar.

Aunque la serie fue desarrollada originalmente en inglés, ReelShort ofrece una función en su menú de configuración que permite modificar el idioma. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden activar subtítulos en español o seleccionar entre otros idiomas disponibles.

Además, algunos capítulos también se encuentran disponibles en YouTube y TikTok. Estos episodios pueden visualizarse en su versión original en inglés, aunque no cuentan con subtítulos. Aquí te compartimos el enlace para que puedas comenzar a disfrutar esta historia.

Además, pueden verse los primeros siete episodios con subtítulos en portugués y audio en español.

