Esposo de Maribel Guardia, fue despedido de la universidad porque habría tenido un romance con una alumna, revelan

El matrimonio entre la costarricense Maribel Guardia y Marco Chacón regresa al ojo del huracán tras la reciente declaración del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol. En su intervención, el conductor aseguró que el esposo de la actriz habría tenido un romance con una alumna mientras ejercía como catedrático universitario, lo que supuestamente provocó su salida de la institución.

“Me enteré de que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron que era porque había tenido una relación con una alumna”, afirmó Infante durante la emisión. Aunque no se ofrecieron detalles sobre si este hecho fue investigado de manera formal, el periodista sostuvo que la versión coincide con lo dicho anteriormente por Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia.

Marco Chacón y Maribel Guardia ı Foto: IG @maribelguardia

Fue precisamente Imelda, quien meses atrás, en medio del conflicto legal por la custodia de su hijo José Julián, insinuó públicamente que Marco Chacón, esposo de Maribel, le había sido infiel. Ahora, con estas nuevas declaraciones, el tema ha resurgido con fuerza en la prensa del espectáculo.

En el mismo programa, los demás conductores respaldaron las afirmaciones, agregando que la universidad habría optado por separar a Chacón tras conocer la situación e incluso recordaron las declaraciones de Imelda. “La universidad tomó la decisión de separarlo”, afirmó Gustavo Adolfo Infante.

¿Qué ha dicho Maribel Guardia sobre los rumores de supuesta infidelidad de su esposo Marco Chacón?

A pesar de estos señalamientos, Maribel Guardia se ha mantenido firme en su postura. En una rueda de prensa celebrada hace algunas semanas, y en la que abordó su disputa legal con Imelda, la actriz negó haber sido engañada por su esposo, asegurando que, si ocurrió algo, ella nunca lo supo. Dejó claro que su relación con Marco Chacón permanece sólida. “Mi esposo no me ha engañado o al menos, yo nunca me enteré”, dijo ante los medios, destacando que su matrimonio continúa a pesar de los rumores.

La situación generó un nuevo capítulo en la historia personal de la actriz, marcada por la reciente pérdida de su hijo y los conflictos derivados de la tutela del nieto que ambos dejaron. Mientras algunos sectores de la audiencia han mostrado su respaldo a Maribel Guardia, otros continúan cuestionando el comportamiento de Marco Chacón, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial ni pruebas concluyentes sobre la supuesta infidelidad.