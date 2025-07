¿Quién era Kang Seo Ha? Actriz coreana que murió tras lucha contra el cáncer

Murió la actriz Kang Seo Ha, conocida por su participación en varios proyectos del mundo del entretenimiento, quien perdió una compleja lucha contra el cáncer.

A través de redes sociales, un familiar de Kang Seo Ha realizó una publicación con un emotivo mensaje en donde dejaron ver su proceso de duelo tras el fallecimiento de la actriz surcoreana.

“Todavía no puedo creerlo, unnie. Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí. Aunque no pudiste comer durante meses, insististe en pagar mis comidas con tu tarjeta y nunca me dejaste saltarme una comida”, comienza.

Sigue: “Mi ángel, que nos dejó demasiado pronto. Incluso mientras lo soportabas todo con analgésicos, dijiste que estabas agradecida de que no fuera peor, y me sentí realmente avergonzada. Mi querida hermana, pasaste por mucho. ¡Espero que solo seas feliz y que estés libre de dolor donde estás ahora!”, dice la publicación.

¿Qué le pasó a Kang Seo Ha?

Los reportes de medios locales señalan que la salud del creador de contenido se deterioró rápidamente a raíz de que comenzó la segunda ronda de su tratamiento contra el cáncer.

La mujer tenía cáncer se estómago en etapa cuatro. Por ello, murió el pasado 13 de julio y se sabe que su velorio se llevará a cabo el próximo 16 de julio en el Hospital St. Mary de Seúl, que pertenece a la Universidad Católica de Corea.

¿Quién era Kang Seo Ha?

El nombre real de la actriz era Kang Ye-won y nació en 1994. Estudió en la Escuela de Drama de la Universidad Nacional de Artes de Corea y su carrera inició en el año 2012, con su participación en videos musicales.

Obtuvo reconocimiento por formar parte de producciones como “Assembly”, “First Love Again”, “The Flowers in Prison”, entre otras. Su última aparición en la industria del entretenimiento fue con la serie “Mangnaein”, también conocida como “In the Net”, donde participó con actores como Kim Seon-ho y Park Gyu-young. La serie verá la luz antes de que termine el 2025.

A pesar de su enfermedad, Kang Seo Ha fue un ejemplo de compromiso y pasión por su trabajo, al haberse mantenido activa en sus últimos meses de vida, donde formó parte de proyectos artísticos y profesionales mientras enfrentaba los efectos de las quimioterapias.