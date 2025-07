Tania Rincón revela si el Escorpión Dorado y Werevertumorro hicieron un fraude millonario | VIDEO

Tania Rincón se ha convertido en el centro de la polémica a raíz de un fuerte rumor sobre un supuesto fraude millonario que habrían hecho los hermanos Montiel, Werevertumorro y Escorpión Dorado, en su contra.

¿Qué se dice sobre Tania Rincón el Escorpión Dorado y Werevertumorro?

Las especulaciones surgieron a raíz del paso de Tania Rincón por el torneo de fútbol femenil, la Queens League, donde ella estuvo un tiempo como presidenta del equipo Pelusa Caligari, que pertenece a Alex y Gabriel Montiel.

🚨 Tania Rincon :

Porque han surgido reportes acusando a la familia Kong, conformada por Gabriel Montiel (Diddy Kong) y Alex Montiel (Escorpión Dorado), donde afirman que estafaron a Tania Rincón.

😱

La cifra que le robaron asciende a 1 MDP.

🤡

¿Le sorprende a alguien?

🐒🐒🐒🐒… pic.twitter.com/sUqOCagVRb — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) July 15, 2025

Se rumora que la querida conductora salió del equipo después de haber sufrido una estafa por un millón de pesos por parte de los hermanos, lo que ha desatado polémica en medio de las críticas que ya recibían los hermanos por sus infidelidades.

“Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón. No le pagaron bien y ella se quedó callada, se resignó para seguir trabajando con el equipo de las chicas y no quedarles mal, a pesar de que pues no le habían pagado y estaba muy molesta con los hermanos Montiel”, declaró Inés Moreno en su canal de YouTube.

Tania Rincón desmiente rumores

A través de sus redes sociales, la conductora aseguró que la nota del fraude millonario es “completamente falso”. En ese momento, explicó que el motivo por el que salió de la Queens League fue porque no era redituable para ella e implicaba mucho compromiso.

"Tania Rincon":

Porque aclara que son falsos los señalamientos de que Werevertumorro y el Escorpión Dorado la hayan estafadopic.twitter.com/UIbPKBAzkn — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 15, 2025

“Ese puesto de presidenta demanda mucho tiempo de calidad y un compromiso importante”, explica. “En ningún momento ellos me robaron, no me estafaron. Eso es completamente falso”, recalcó.

Además, señaló que Alex Montiel está atravesando un momento complicado, ahora que se destapó que era infiel a su esposa. “No se vale que quieran echarle más leña al fuego”, defendió.

En ese sentido, el Escorpión Dorado se limitó a replicar el video, sin dar más declaraciones. Por su parte, Werevertumorro reposteó la historia de Tania Rincón y dejó un breve mensaje: “Hay quienes mienten solo por interacciones. Tengan cuidado con lo que creen y a quién le creen”, pidió al público.

El youtuber también incluyó una captura de pantalla en donde se puede leer un comentario a Pablo Chagra, quien hablaba del supuesto fraude. “¿Cuál es tu fuente exclusiva? ¿La súper periodista de la info que no se corroboró? También puedes preguntar, eso hacen los periodistas, hasta mensaje te había mandado”, le reclamó al influencer.