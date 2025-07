El periodista y conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, desató especulaciones este jueves luego de compartir un video en su cuenta de Instagram en el que lanza un mensaje en tono desafiante. Aunque no menciona nombres directamente, muchos usuarios en redes interpretaron sus palabras como una posible indirecta dirigida a la presentadora Galilea Montijo, con quien ha tenido roces mediáticos previos.

En el video, Ceriani aparece con tono solemne y una mirada penetrante, y lanza la advertencia: “Sí. Ya nos vamos conociendo, ¿no? O, mejor dicho, ya van a empezar a conocerme”. Además, advierte que pronto dará a conocer algunos secretos: “Te voy a contar el secreto mejor guardado de esa señora que aparece en los libros”.

Javier Ceriani lanza impactante advertencia ¿Indirecta a Galilea Montijo?

Javier Ceriani continúa el video con una metáfora sobre su rol como comunicador y su estilo explosivo para revelar secretos del mundo del espectáculo: “Sí. El águila tiene muchas sorpresas bajo sus alas. Muchas. Pero hay una forma de que el águila se convierta en superáguila, que es provocándola. A mi juego me llamaron”.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos Galilea Montijo obtiene medidas de protección contra Javier Ceriani por violencia digital

La publicación encendió las alarmas de seguidores y medios de farándula por el siguiente fragmento, que sugiere que Ceriani se prepara para revelar información comprometedora, posiblemente sobre la conductora.

“¡Guau! Estaba esperando este momento glorioso. Porque cuando a mí… me quieren cortar las alas… me convierto en un demonio. Porque el águila intenta sobrevivir. Y seguir volando. Tengo derecho, ¿no?”, dijo Javier Ceriani.

Aunque el conductor argentino no menciona directamente a la conductora de Hoy, varios internautas ataron cabos con sus declaraciones anteriores en contra de Galilea Montijo, a quien ha acusado en Chisme No Like de encubrir temas delicados de su vida personal y profesional.

El video termina con una advertencia directa y una promesa de revelaciones: “Hoy, en vivo, a esas personas que quieren venir con la justicia yo voy a hacer justicia. Sí. Con la verdad. Porque hoy te voy a contar el secreto mejor guardado de esa señora que aparece en los libros, que quiere joderme. No se pierdan mi programa porque va a estar muy bueno”.

La frase “esa señora que aparece en los libros” generó aún más teorías en redes sociales, donde usuarios comenzaron a preguntarse si se refería a Galilea Montijo, recordando su mención en Emma y las otras señoras del narco, libro escrito por Anabel Hernández.

Por ahora, ni Galilea Montijo ni Televisa han respondido al video, pero el ambiente está cargado de tensión. Y todo indica que Chisme No Like se prepara para una emisión explosiva donde, como dice Ceriani, “el águila” está lista para volar o para atacar.

Gali limitó los comentarios en su cuenta de Instagram.