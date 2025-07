Muere Malcolm-Jamal Warner, actor de ‘El show de Cosby’ mientras se encontraba de vacaciones

El mundo del entretenimiento está de luto. El actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, famoso por interpretar a Theo Huxtable en The Cosby Show, falleció a los 54 años durante unas vacaciones familiares en Costa Rica. La noticia tomó por sorpresa a fanáticos, colegas y medios de comunicación, que aún procesan la inesperada partida de una figura clave de la televisión de los años 80 y 90.

¿Cómo ocurrió el accidente dónde murió el actor?

Warner se encontraba disfrutando de unos días de descanso con su familia en la provincia de Limón, al este de Costa Rica. El domingo 20 de julio, decidió nadar en la playa Cocles, una zona conocida por sus fuertes corrientes. De acuerdo con medios locales y el reporte de la Policía Nacional costarricense, el actor fue arrastrado mar adentro y, aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente, ya no pudieron salvarle la vida.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la causa oficial de muerte fue asfixia por inmersión, es decir, se ahogó. Su cuerpo fue encontrado en la orilla poco después del incidente y fue identificado por las autoridades el mismo día.

¿Desde cuándo se sabía que estaba en peligro?

Todo sucedió en cuestión de minutos. Warner ingresó al mar cerca del mediodía, y tras ser arrastrado por una corriente, testigos alertaron a los cuerpos de rescate. Una persona que lo acompañaba también fue arrastrada, pero logró ser rescatada con vida y trasladada a un hospital.

La zona donde ocurrió el accidente es conocida por su belleza natural, pero también por sus riesgos para nadadores, especialmente en temporada de fuertes oleajes.

Un actor que marcó una generación

Malcolm-Jamal Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey. A los 14 años saltó a la fama mundial como Theo Huxtable en The Cosby Show, uno de los programas más exitosos de la televisión estadounidense. Gracias a su actuación, fue nominado a un Emmy en 1986 y se convirtió en un referente juvenil de la época.

Después de ese éxito, Warner continuó su carrera en series como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, The Resident, Suits y más recientemente 9-1-1 y Alert: Missing Persons Unit.

Malcolm-Jamal Warner deja una huella profunda en la televisión, el arte y la cultura popular. Su legado va más allá de los personajes que interpretó: fue una voz comprometida con su comunidad, un artista versátil y un símbolo de una generación.

Su partida repentina duele, pero también nos recuerda lo importante que es honrar a quienes transforman la pantalla con su talento y humanidad.