15 años One Direction: ¿Por qué duele MÁS este 2025?

Cada 23 de julio, las redes sociales se llenan de nostalgia, hashtags y recuerdos. ¿La razón? Es el aniversario del nacimiento de una de las boy bands más exitosas y queridas de la historia reciente: One Direction.

Fue un 23 de julio de 2010 cuando se formó oficialmente el grupo durante el programa The X Factor en Reino Unido, y desde entonces esta fecha quedó marcada para millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, este 2025, la conmemoración viene con un tono más melancólico. Te contamos por qué.

15 años de historia... y separación

Este 23 de julio de 2025, One Direction cumple 15 años desde su formación, pero también 10 años desde que el grupo se separó oficialmente.

unque la banda anunció un “hiato indefinido” en 2015, desde entonces no han vuelto a reunirse para ningún álbum, gira o evento musical conjunto.

Esa ausencia se siente más fuerte que nunca este año, ya que los fans esperaban que para este aniversario tan simbólico ocurriera algún tipo de reencuentro.

La posibilidad de una reunión fue una esperanza constante entre las “Directioners”, quienes desde hace meses hicieron virales en TikTok y Twitter videos editados, supuestos teasers e incluso rumores sobre un regreso.

Sin embargo, al llegar este 23 de julio, la fecha se volvió aún más dolorosa para quienes crecieron con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson como banda sonora de su adolescencia.

¿Qué pasó el 23 de julio de 2010?

Durante The X Factor, los cinco integrantes audicionaron por separado, pero no lograron avanzar a la siguiente ronda como solistas.

Fue entonces cuando Nicole Scherzinger y Simon Cowell, jurados del programa, sugirieron unirlos en un grupo. El resultado fue One Direction, y desde ese momento su carrera despegó.

A lo largo de cinco años, lanzaron álbumes como Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories y Four, vendieron millones de discos, rompieron récords de ventas y encabezaron giras mundiales.

La miembros de One Direction, en 2010, a inicios de su carrera. ı Foto: Especial

Su estilo pop con tintes rock y letras románticas conquistó a toda una generación.

¿Por qué duele más este 2025?

El 16 de octubre de 2024, Liam Payne, de 31 años, falleció tras caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Las autoridades informaron que presentaba heridas graves, con al menos 25 traumas por la caída y hemorragias internas, confirmando su muerte inminente.

Además, en su habitación se encontraron diversas sustancias como clonazepam, alcohol y otras drogas que complicaron el caso.

Louis Tomlinson también se encontraba conmocionado en la despedida. ı Foto: AP

Sin él, el reencuentro duele más, las fans soñaban con una reunión para el 15.º aniversario, pero ahora saben que una gira sin Liam ya no sería lo mismo.

El recuerdo pesa diferente, muchas han comentado que “no es lo mismo celebrar una banda con un integrante menos”, especialmente durante fechas tan emblemáticas como hoy.