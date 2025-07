Boletos de Dimash Qudaibergen CDMX: ¿Cuánto cuestan y cuándo salen a la venta?

El cantante y compositor Dimash Qudaibergen viene a México y se presentará en el Auditorio Nacional para complacer a sus fans con sus canciones.

El concierto del artista originario de Kazajistán se llevará a cabo el día 8 de octubre, fecha que es una de las más esperadas por los fans, ya que algunos esperaron mucho tiempo para poder ver a este cantante en vivo.

El artista es famoso por su increíblemente amplio rango vocal que predomina en los agudos, el joven cantante de 31 años también es conocido porque interpreta canciones en diferentes idiomas.

La preventa de boletos es el próximo 30 de julio, a través de la página de Ticketmaster. Empieza en punto de las 11:00 de la mañana para los tarjetahabientes de Banamex.

Mientras que la venta general se llevará a cabo en el mismo sitio web de Ticketmaster, pero el día 31 de julio, a las 11:00 am.

Sin embargo la Preventa Beyond empieza el 28 de julio a las 9:00 am, mientras que la Preventa Priority será el 29 de julio a las 9:00 am.

Por el momento los precios no se han revelado, pero con base en sus otros conciertos que ha dado en otros lugares se prevé que los costos vaya desde los 1,200 pesos hasta 6 mil 500 pesos.

En otros lugares los boletos de hasta adelante se venden como VIP por más de 20 mil pesos, pero esto aún no se confirma si en México habrá este tipo de boleto. Los fans tienen que esperar a que se revelen los precios oficiales.

El posible setlist de Dimash para la Ciudad de México podría ser el siguiente:

1. Golden - resplendent in red

2. Zhalyn - New vibes!

Speech - Good evening, my dear friends!

3. Dance performance

4. If I Never Breathe Again - black and silver

‘I love you, Dears...’

5. Olimpico

6. Battle of Memories

(He tried to get dears to sing along.)

He knelt down at the end.

Spoken monologue + sound of the kobyz... flute?

7. Ave Maria - white long tailed tuxedo

8. SOS D’un Terrien En Détresse

He knelt on one knee... 3rd time

9. Know

10. Unforgettable Day

‘Dears, if you think today is an unforgettable day, let’s sing together.’

SINGALONG!

Vocal test!

Men seni suyemin!

Alemde birlik bolsin!

High notes test

11. Give Me Your Love (long coat gone)

12. Be With Me

13. Together (composed by Abilmansur)

‘Let me introduce to you a very interesting guest...’

14. Fly Away (new arrangement)

I think Dimash made changes to all the songs

15. Love of Tired Swans

Major SINGALONG of chorus

16. Abilmansur Qudaibergen electric guitar, Renat Gaissin keyboard

17. Mini film story (dombra?)

18. Adai - black leather Kazakh wear

19. Monologue + intro to Daididau

Daididau + singalong

20. Durdaraz

21. Mahabbat Ber Magan

Major singalong... whole stadium was echoing then he sang in a higher key notty

22. Elim Menin - powerful and rousing rendition

23. Instrumental performance (Dimash played 6 instruments, one after another)

24. Kui tartys (by...?)

25. Mini film.. kobyz

26. Stranger (black silver jacket)

27. The Story Of One Sky

28. El Amor En Ti

29. Late Autumn (Qiu Yi Nong)

I love you, my dears

I love you my dears

Men seni suyemin

30. Qairan Elim

31. Screaming

SINGALONG! But everyone was too tired

Introduction to the musicians