La exitosa serie surcoreana All of Us Are Dead, o Estamos Muertos, regresa a Netflix con su segunda temporada, tras una larga espera desde su estreno en 2022. La producción comenzó en julio de 2025, con el elenco original y nuevos actores listos para continuar la historia del apocalipsis zombi que azotó el Instituto Hyosan.

¿De qué trata la segunda temporada de ‘¿Estamos Muertos’, serie que se estrenará en Netflix?

La trama se traslada de Hyosan a Seúl, donde los sobrevivientes intentan retomar sus vidas. Sin embargo, una nueva ola de infección los obliga a enfrentarse nuevamente a los horrores del brote zombi. La protagonista, Nam On-jo (interpretada por Park Ji-hu), ahora es una estudiante universitaria que lidia con las secuelas emocionales del desastre anterior.

Otros personajes clave, como Lee Cheong-san (Yoon Chan-young), Choi Nam-ra (Cho Yi-hyun) y Lee Su-hyeok (Lomon), también regresan para enfrentar nuevos desafíos. Además, se incorporan nuevos personajes interpretados por Lee Min-jae, Kim Si-eun, Roh Jae-won y Yoon Ga-i, quienes aportarán nuevas dinámicas al grupo de supervivientes.

¡ESTÁ PASANDO, ESTÁ PASANDO! La temporada 2 de 'Estamos muertos' está en producción y veo caras conocidas en el cast 🤩 pic.twitter.com/5hl8YsBcev — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 22, 2025

‘Estamos Muertos’ segunda temporada: ¿Cuándo se estrena en Netflix?

Aunque Netflix renovó oficialmente la serie en 2023, diversos retrasos en la producción pospusieron el inicio del rodaje hasta julio de 2025. A pesar de que no se ha anunciado una fecha exacta de estreno, se estima que la segunda temporada llegará a la plataforma en algún momento de 2026. La serie mantiene un alto nivel de secretismo, sin avances ni imágenes oficiales, lo que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

¿Qué se espera de la segunda temporada de ‘Estamos Muertos’?

La primera temporada dejó varios cabos sueltos, como la transformación de Nam-ra en un híbrido zombi-humano, lo que abre nuevas posibilidades narrativas. Los seguidores especulan sobre la evolución de estos híbridos y su impacto en la sociedad post-apocalíptica. Además, se espera que la serie continúe explorando temas como la supervivencia, la moralidad y las relaciones humanas en un mundo devastado por los zombis.

Con una base de seguidores leales y una trama intrigante, la segunda temporada de Estamos muertos promete ser uno de los lanzamientos más esperados de Netflix en los próximos años.