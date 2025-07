Pulso GNP 2025: Fecha, artistas, preventa y venta de boletos para el festival de Querétaro

La cita musical del año en el Bajío ya tiene fecha: el sábado 25 de octubre de 2025, el Autódromo de Querétaro volverá a vibrar con el festival Pulso GNP. Desde las 12:00 horas, miles de asistentes podrán disfrutar de más de 10 horas de música, gastronomía y experiencias culturales en un ambiente festivo pensado para diversos públicos.

Artistas confirmados para el Pulso GNP 2025

El cartel 2025 para el Festival Pulso GNP combina leyendas del pop electrónico, vestigios del rock clásico y representantes del indie latino y la cumbia. Entre los nombres destacados figuran Empire of the Sun, Zoé, The Chainsmokers, Billy Idol, Nathy Peluso, Latin Mafia y Maldita Vecindad. También formarán parte del evento Bándalos Chinos, Porter, El Gran Silencio, Carlos Sadness, Elsa y Elmar, Joaquín Medina, Meme del Real, Pilaseca y Tino el Pingüino.

Pulso GNP 2025: Fecha de preventa y venta de boletos para el festival de Querétaro

La venta de entradas para el Festival Pulso GNP 2025 inicia con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex el 25 de julio, seguida por la venta general desde el 26 de julio en Eticket.

Los precios publicados incluyen:

General (fase 1) : $1,870 MXN

Banamex VIP: $3,800 MXN (sin incluir cargos por servicio). Las fases posteriores podrían subir a $2,060 y hasta $2,500 MXN, y el VIP se mantendrá como opción premium para fans exigentes.

¿Qué incluye cada acceso?

Con una entrada General tendrás acceso al festival, tres escenarios, zonas de comida, ambientaciones culturales y activaciones diversas. El VIP Banamex añade beneficios como Fast Line, zona pit lateral, terraza, baños premium y barra de coctelería exclusiva.

Te aconsejamos llegar 30–60 minutos antes del evento y preferir el transporte público, ya que la zona puede saturarse rápidamente.

Desde el pop electrónico de Empire of the Sun, pasando por clásicos como Billy Idol, hasta sonidos emergentes como Meme del Real y Tino el Pingüino, el festival se perfila como una plataforma diversa. Zoé suma a su presentación tras su paso por Vive Latino 2025, consolidándose como leyenda del rock mexicano.

Además de la música, Pulso GNP ofrecerá una experiencia completa con gastronomía local, arte de los pueblos mágicos, áreas descanso y ambientaciones culturales que reflejan la riqueza del estado de Querétaro.

El Pulso GNP 2025 se posiciona como uno de los eventos más esperados del año, gracias a su cartel internacional, variedad de géneros y ambiente festivalero auténtico. Este festival promete ser una experiencia imperdible para cerrar el otoño con música al máximo.