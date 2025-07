México Canta: Listos los 8 semifinalistas de la región oeste de EU

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, presentó a los primeros ocho clasificados de la región oeste de Estados Unidos del concurso binacional México canta por la paz y contra las adicciones.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el concurso tiene como objetivo acabar con la apología a la violencia y resaltar nuevas narrativas, que impulsen a las y los jóvenes a conformar una identidad que no tenga que ver con una opción de vida vinculada con la violencia, con la venta de droga, ya que recordó eso no es una opción de vida, es una opción de vida es una opción de muerte,

“Las y los jóvenes tienen que tener opciones como educación cultura y actividades deportivas que les permitan tener otros vínculos de identidad que no tengan nada que ver con la violencia. Este mensaje que hemos estado enviando no solamente tiene que ver con estos talentos maravillosos que están en el concurso de México Canta, sino también tiene que ver con que se está cambiando ya las letras de la música, de la nueva música mexicana, y eso es algo que tienen que ver con estar mencionando todos los días que en México no queremos que haya apología a la violencia, que la construcción de la paz y del amor tiene que ver en todos los sectores de nuestra sociedad y esto tiene que ver también con los jóvenes rechacen el poderse acercar a un grupo delictivo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, puntualizó que México canta por la paz y contra las adicciones, es un concurso sin precedentes que se ha convertido en una plataforma para impulsar el talento de las y los jóvenes, por ello, informó que los semifinalistas son preparados por expertos para la profesionalización de sus proyectos.

Informó que, las y los semifinalistas de la región oeste de Estados Unidos acudieron a los estudios Watersound Studios en Los Ángeles, California que ha sido un punto de encuentro de artistas de talla internacional como Michael Jackson y de regional mexicano, Alicia Villarreal, Jenni Rivera, Marco Antonio Solís, entre otros.

Los semifinalistas de la región oeste de Estados Unidos, son:

Janine, cantautora.

Brian Muñoz, cantautor.

Mishel Domenssain, cantautora.

Mike León, intérprete y autor.

MurieL, cantautora.

Asália y Norma, cantautoras.

Tony Carreta, intérprete y autor.

Priscilla Félix, cantautora.

