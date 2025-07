Miley Cyrus prepara homenaje a Hannah Montana en su 20 aniversario, ¿cuándo y cómo será?

Miley Cyrus se prepara para celebrar de manera muy especial el 20.º aniversario de Hannah Montana, la icónica serie que la catapultó a la fama durante su adolescencia. Aunque no se trata de un relanzamiento oficial de la serie, Cyrus confirmó que está diseñando un homenaje exclusivo para 2026, fecha en la que se cumplen dos décadas desde su estreno el 24 de marzo de 2006.

Actualmente, a sus 32 años, los planes de Miley se intensifican mientras promociona su más reciente álbum Something Beautiful, un trabajo íntimo y cinematográfico compuesto por 13 canciones.

En SiriusXM, Miley Cyrus reveló: “Quiero diseñar algo realmente, realmente especial para eso, porque realmente fue el inicio de todo esto”.

Aunque aún no se conocen los detalles del homenaje, fans especulan con un posible concierto especial interpretando clásicos de Hannah Montana, nuevas ediciones de canciones como “Rockstar” o un documental con material inédito. Se espera incluso una posible línea retro de merchandising.

Miley Cyrus se siente orgullosa de haber sido Hanna Montana

En 2024 fue reconocida como la persona más joven en recibir el premio Leyenda Disney durante la D23 Expo. Allí, emocionada, declaró: “Sigo orgullosa de haber sido Hannah Montana porque ella hizo a Miley de muchas maneras” y añadió: “Este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles leales fans. Citando a la propia leyenda: ‘This is the life’”.

Ese reconocimiento también le permitió recuperar los derechos para interpretar en público las canciones del personaje, algo que la empresa Disney le había restringido tras el final de la serie en 2011, como reveló en el podcast Every Single Album: “Después de ser incluida como Leyenda Disney, me dieron permiso para interpretar esas canciones en el futuro, lo cual es genial”.

Durante su etapa como Hannah Montana, Miley Cyrus protagonizó tres grandes proyectos: la serie Hannah Montana (2006–2011), la película Hannah Montana: The Movie (2009) y la gira mundial Best of Both Worlds Tour (2007–2008), en la que interpretó éxitos como “The Best of Both Worlds”, “Nobody’s Perfect”, “Pumpin’ Up the Party” e “If We Were a Movie”.

También grabó álbumes bajo el nombre del personaje, con versiones de canciones como “You’ll Always Find Your Way Back Home” incluidas en la banda sonora.

El 20 aniversario de Hannah Montana se perfila como una celebración que combinará nostalgia, legado musical y reconocimiento cultural, sin renunciar a la autenticidad que ha marcado su carrera post‑Disney.