Jesús Cancino renuncia al título de Mr Model México 2025 por críticas en redes sociales

Jesús Cancino anunció su renuncia al título de Mr. Model México 2025 a días de haber sido coronado, después de haberse enfrentado a fuertes señalamientos por parte de personas de redes sociales que criticaban duramente su apariencia.

Jesús Cancino renuncia a Mr. Model México 2025

A pesar de que los encargados del certamen de belleza masculino decidieron que Jesús Cancino sería el mejor representante para Mr. Model México 2025, las críticas contra el cirujano estético de 30 años terminaron por poner fin a su participación en el proyecto.

El oriundo de Tapachula, Chiapas compartió a través de redes sociales un comunicado en donde señaló lo agotador que ha resultado el recibir una cantidad de críticas masivas en su contra sobre su apariencia física.

El cirujano estético recibió fuertes críticas

Jesús Cancino está involucrado en la polémica de Mr Model México 2025

Jesús Cancino emitió un comunicado

Jesús Cancino renuncia a Mr. Model

El cirujano estético recibió fuertes críticas

Jesús Cancino está involucrado en la polémica de Mr Model México 2025

Al final, los ataques fueron tan graves que el modelo tomó la difícil decisión de separarse de su título, al darse cuenta de que su integridad emocional se había visto vulnerada.

“Desde que obtuve el título, me entregué con pasión, esfuerzo y compromiso a representar dignamente este proyecto que marcó mi vida de forma positiva. Sin embargo, en los últimos días he sido objeto constante de ataques, hostigamiento y señalamientos a través de redes sociales y páginas como @mistermexico85, que han escalado a un punto donde mi integridad emocional y personal se ha visto seriamente afectada”, escribió.

¡MR MODEL MÉXICO 2025 RENUNCIA! 👑❌️



Jesús Cancino quien resultó ganador del título de #MrInternational México en la pasada edición de #MrModel México renuncia a su título por ciberacoso. pic.twitter.com/11gUjHThJa — Romega TV (@Romega_TV) July 30, 2025

Sobre la renuncia, también destacó: “Esta decisión no nace desde la debilidad, sino desde la fortaleza de reconocer cuando es momento de priorizar mi paz interior y salud emocional”.

Jesús agradeció a la organización de Mr. Model México por “ayudarlo a encontrar una nueva versión de si mismo”, al indicar que de la misma recibió “oportunidades valiosas, guía, disciplina y motivación”.

En ese sentido, la competencia a nivel nacional se limitó a repostear el comunicado emitido por el cirujano, sin dar mayores detalles en torno a lo que pasará.

Para finalizar, dejó claro que su intención no es retirarse del modelaje o de la vida pública: “Esta decisión no significa un retiro, sino una transformación. Desde mi lugar, seguiré trabajando para inspirar a otros a luchar por sus sueños, como lo hice yo. Porque ningún ataque podrá apagar lo que me forjé desde la convicción, la pasión y el amor por lo que hago”.

Se espera que sea Guillermo Inurreta, finalista de Mr. Model México 2025 y representante de Veracruz, quien asuma el título que dejó Jesús Cancino. Él representaría al país en el concurso internacional que se llevará a cabo en junio de 2026.