El actor israelí Alon Aboutboul, reconocido por haber interpretado al físico nuclear ruso Dr. Leonid Pavel en The Dark Knight Rises y al soldado Mousa Ghani en Rambo III, falleció repentinamente el 29 de julio de 2025, a los 60 años, tras desplomarse en la playa HaBonim, cerca de Tel Aviv, luego de un baño matutino. Según testigos, al salir del agua comentó que no se sentía bien y pocos minutos después cayó inconsciente en la arena. Los esfuerzos de los socorristas por reanimarlo y los del equipo del Magen David Adom no fueron suficientes para salvarle la vida.

¿Quién era Alon Aboutboul, actor de ‘Batman’ y ‘Rambo’, y de qué murió?

Nacido el 28 de mayo de 1965 en Kiryat Ata, Israel, en una familia judía mizrají de origen egipcio y argelino, Alon Aboutboul debutó en el cine israelí a principios de los 80 y obtuvo reconocimiento internacional tras protagonizar Two Fingers from Sidon en 1986, lo cual le abrió las puertas a producciones estadounidenses como Rambo III (1988) con Sylvester Stallone y más adelante Body of Lies junto a Leonardo DiCaprio y Russell Crowe.

A lo largo de más de cuatro décadas, trabajó en más de 100 producciones entre cine, teatro y televisión. En Israel fue figura destacada en obras montadas en el Teatro Habima y en musicales como The Band’s Visit en West End. También incursionó en la política al postularse al Knesset por el Partido Laborista en 2006, y participó en reality shows como Dancing with the Stars en 2007 y My Kitchen Rules VIP, que ganó en 2024 junto a su pareja Shir Bilia.

En la televisión estadounidense se le recuerda por roles en programas como Homeland, Law & Order, NCIS, Fringe, Twin Peaks, The Mentalist y The Blacklist, además de su personaje recurrente como Avi Drexler en Snowfall—apareció en 25 episodios entre 2017 y 2022.

Tras confirmarse su muerte, autoridades culturales expresaron su pesar. Miki Zohar, ministro de Cultura y Deporte de Israel publicó un mensaje. Su representante Mark Teitelbaum también lo describió como “un actor brillante, un verdadero artista, un ícono israelí… pero aún más importante, fue un padre cariñoso de sus cuatro hijos”.

El actor deja en luto a su esposa, la directora Shir Bilia, y a sus cuatro hijos. Al momento de su fallecimiento, estaba involucrado en proyectos nuevos como la película Jacob’s Dream, aún en preproducción, donde planeaba actuar y coescribir el guion.

