Filtran VIDEO íntimo de Wendy Guevara y así reaccionó ella

En redes sociales, Wendy Guevara se ha vuelto tendencia por la reciente filtración de contenido íntimo de la querida ganadora de La Casa de los Famosos México 3, quien ya ha reaccionado a la viralidad de su video privado.

Wendy Guevara reacciona a su video filtrado

Después de que se hizo viral el video íntimo de Wendy Guevara donde se encuentra teniendo relaciones sexuales consensuadas, la mujer trans reaccionó a la filtración y opinó al respecto a través de una transmisión en vivo.

En el directo, la mujer habló directamente del tema de manera directa y sin tapujos. “Yo qué más puedo hacer, es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad. Todos chupamos ri*ta, todos cul*amos, nos la meten o al metemos.

“No está en mis manos y pues se metieron a mi Instagram y ahí lo subieron”, explicó, al recordar como esto le ha sucedido a muchas celebridades nacionales e internacionales. “Qué piensen lo que quieran. Lo que me gusta hacer es trabajar”, añadió.

Incluso, mencionó que habló con sus jefes de Televisa, quienes le explicaron que no era a primera a la que le había sucedido esa situación, dejando ver que no tendrá consecuencias laborales.

“Me da pena que esté en mi Instagram porque hay niños que me siguen, gente menor de edad que me ve”, explicó al hablar de que le importaba no vulnerar a su audiencia de ese modo.

Además, aclaró que sabe que el publicar contenido íntimo de terceras personas puede generar una demanda contra las personas que comparten el material sin permiso, recordando la Ley Olimpia que protege de la violencia sexual digital.

En ese sentido, la Ley Olimpia contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión, así como multas que van de las 500 a las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes graben, fotografíen, publiquen o difundan contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

Por su parte, si bien en redes sociales hay quienes encuentran lo sucedido como algo gracioso, se trata de una seria violación a la privacidad de la creadora de contenido, por lo que no hay que tomárselo a la ligera.

En ese sentido, algunos usuarios han mostrado su apoyo a Wendy Guevara, al pedir que se difundan memes y fotos de la famosa que no tengan que ver con su contenido íntimo para así evitar que el contenido sea de fácil acceso para las personas que lo quieren ver.