¿Cuáles son las enfermedades de Celine Dion? Por este motivo se alejó de los escenarios

Céline Dion, la legendaria intérprete de My Heart Will Go On, se alejó de los reflectores por motivos de salud que sorprendieron a sus seguidores en todo el mundo.

Hasta el momento, se encuentra el rumor sobre su presunto fallecimiento, sin embargo, ya fue desmentido.

Aunque desde hace algunos años había reportado algunos problemas físicos, fue en diciembre de 2022 cuando la cantante canadiense reveló públicamente que fue diagnosticada con una rara condición neurológica: el Síndrome de la Persona Rígida.

Este trastorno neurológico, que afecta aproximadamente a una o dos personas por cada millón, es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que provoca rigidez muscular progresiva, espasmos severos e hipersensibilidad a ruidos o estímulos externos.

En el caso de Dion, estos síntomas afectan directamente su capacidad para cantar, moverse y llevar una vida normal, lo cual la obligó a pausar su carrera artística.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida?

El Stiff Person Syndrome (en inglés) es una enfermedad poco conocida, pero debilitante. Se caracteriza por una rigidez progresiva en el tronco y extremidades, que puede ir acompañada de espasmos musculares dolorosos e incluso incapacitantes.

Se cree que está relacionada con una disfunción autoinmune que afecta la producción de GABA, un neurotransmisor clave para el control muscular.

Dion explicó que esta enfermedad ha afectado su día a día, especialmente porque los espasmos musculares también alcanzan su caja torácica, dificultándole incluso respirar o cantar como solía hacerlo.

“Me impide usar mis cuerdas vocales como estoy acostumbrada”, expresó la cantante en un video muy emotivo donde compartió su diagnóstico.

Céline Dion ha expuesto su vida enfrentando el Síndrome de la Persona Rígida en su nuevo documental. ı Foto: Instagram

Su retiro temporal y la cancelación de su gira

Debido a la gravedad de su condición, Céline Dion tomó la difícil decisión de cancelar su gira mundial “Courage World Tour”. En 2023 anunció la cancelación definitiva de los conciertos restantes programados para 2024 y 2025, afirmando que necesitaba concentrarse en su recuperación y tratamiento.

A pesar del diagnóstico, Dion ha mantenido una actitud positiva.

En entrevistas recientes, su equipo y familiares han indicado que la cantante se encuentra en tratamiento intensivo con un equipo médico especializado, combinando terapias físicas, ocupacionales y medicamentos para controlar los espasmos y mejorar su movilidad.

Céline Dion no se rinde

En 2024, se estrenó el documental I Am: Céline Dion, donde la propia artista abre su corazón y comparte cómo ha sido vivir con esta enfermedad.

El documental, disponible en Prime Video, muestra su lucha diaria, el impacto emocional y físico que ha tenido en su vida, y su fuerte deseo de regresar a los escenarios cuando su salud se lo permita.

Dion asegura que su amor por la música sigue intacto y que está haciendo todo lo posible por recuperarse. “Lo único que quiero es volver a cantar”, confesó.

Aunque su regreso aún no tiene fecha confirmada, sus fans mantienen la esperanza de verla brillar de nuevo, mientras ella continúa luchando con valentía contra esta rara y compleja enfermedad.