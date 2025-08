Sofía Rivera Torres habla de su cuerpo tras su embarazo: ‘No me pienso esconder’ | VIDEO

Sofía Rivera Torres se convirtió en mamá de su primer hijo hace un par de meses y ahora, se enfrenta a una nueva etapa de su vida, donde tiene como prioridad la crianza de su bebé. Sin embargo, no ha quedado exenta de críticas en redes sociales.

En ese sentido, Sofía Rivera Torres ha sido señalada en sus propias plataformas por su apariencia física después de dar a luz. Como bien sabemos, el embarazo es un proceso que transforma el cuerpo de las mujeres por completo y cuya recuperación es de varios meses.

Sofía Rivera Torres habla de su cambio físico después de su embarazo

A través de su cuenta de Instagram, la conductora contó que se sorprendió mucho de “las maravillas que hace y no de su cuerpo”, al recordar los comentarios que ha recibido en torno a su peso y su apariencia física.

En ese sentido, contó que según sus médicos, por la lactancia estaría hinchada ya que no tendría la oportunidad de continuar con su tratamiento hormonal. Sin embargo, le indicaron que a los tres meses de lactancia, podría volver al mismo y en un par de meses estaría “flaca, buena y como nueva”.

“Obviamente prefiero estar como estaba antes, pero si la decisión es elegir entre eso o poder seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo”, sentenció.

En un segundo video comentó: “Tengo mucha experiencia teniendo sobrepeso. Toda mi vida he sido gordita y he estado luchando con este tema hormonal. No le tengo miedo a estar de distintos tamaños”, comenzó.

En ese sentido, cuenta que si bien está alimentándose bien y hace ejercicio, “le toca experimentar lo que es estar de otro tamaño”. Por ello, menciona que así como siguió activa en televisión dos semanas antes de dar a luz, “tampoco se piensa esconder ahorita”.

“No te escondas, sal en la foto. Siéntete guapísima. Vas a tu paso, a tu manera y lo estás haciendo increíble”, recomendó a quienes también atraviesan un proceso post parto.

Si bien algunos usuarios agradecieron a Sofía Rivera Torres agradecieron a la actriz por su momento de sinceridad, otros la señalaron por en el pasado, criticar la apariencia física de otras mujeres y desean que esta experiencia sea una lección para ella para no juzgas a las personas por su peso.

Te dejamos algunas de las reacciones:

"Está super bien todo lo que dices, pero siempre haz criticando a otras personas y eso no está chido“.

"Ni he tenido hijos y ya ando agradeciendo esto“.

“¡Que padre! Ojalá así aprendas que no debes hablar de cuerpos ajenos".

“Las palabras que toda recién mamá necesita escuchar”.