Dale Mixx 2025: Fechas, boletos, precios por fase, artistas...

El festival Dale Mixx 2025 se perfila como una de las citas para los fans del género urbano más contundentes del año en Monterrey. La segunda edición se llevará a cabo el sábado 16 de agosto de 2025 en el emblemático Parque Fundidora, escenario recurrente de grandes eventos musicales.

¿Qué artistas se presentarán en el Dale Mixx 2025?

El cartel del festival Dale Mixx 2025 reúne una mezcla poderosa de referentes del género urbano, como Anuel AA, Young Miko, Álvaro Díaz, Myke Towers, Jhayco, Chencho Corleone, Cris MJ y El Malilla, además de talentos emergentes como Deorro, MC Davo, Víctor Mendivil, 3BallMty, BB Trickz, Bhavi, Lorna, Cachirula, DJ Chaka, Donny Graff, Kevis & Maykyy, Los de la 4, MAR, Mario Santander, Nash, Yurgenis y Zell.

Boletos y precios por fase para el Dale Mixx 2025

La venta oficial para el Dale Mixx 2025 se realiza íntegramente vía Ticketmaster México. La Preventa Banamex comenzó el 2 de mayo de 2025, y la venta general inició el 3 de mayo de 2025.

Además, en la Taquilla del Acceso 7 en Parque Fundidora también puedes adquirir tus boletos. Te recomendamos revisar con antelación la disponibilidad de las entradas.

Fase 1:

General: $1,425 MXN

Comfort Pass: $2,175 MXN

VIP (Banamex): $3,105 MXN

Fase 2 y 3 (según sitio oficial):

General: $1,625 MXN

Comfort Pass: $2,645 MXN

VIP: $3,565 MXN (precios sujetos a cargos por servicio)

Los boletos general ofrecen acceso a todos los escenarios, zonas de hidratación gratuitas, food trucks, renta de lockers, activaciones y atención médica básica. El Comfort Pass añade baños con aire acondicionado y acceso rápido. El VIP Citibanamex incluye todas las ventajas anteriores, además de zona VIP, fast line, pit lateral, concierge, gastronomía premium y áreas de descanso.

Recuerda que el 8 de agosto es el último día para adquirir tus boletos en Fase 3.

Detalles extra sobre la experiencia y producción del Dale Mixx 2025

Organizado por Apodaca Group y OCESA, el festival promete una experiencia urbana de primera. Contará con tres escenarios —Dos Equis (principal), Axe y Villa Pariseo— amenidades como zonas de descanso, activaciones visuales con grafiti, art street, food trucks, arte urbano y tecnología escénica avanzada.

Dale Mixx 2025 se perfila como el lugar ideal para los amantes del reggaetón, trap y cultura urbana, con una propuesta robusta de artistas, producción de alto nivel y variedad en accesos.

Objetos prohibidos para el Dale Mixx 2025

Algunos objetos que te serán confiscados a la entrada del Parque Fundidora son:

Hieleras

Comida o bebidas extrenas

Botellas de vidrio, latas y vasos

Sustancias ilíticas

Cornetas

Mascotas

Luces químicas

Lásers

Cigarros, cigarros electrónicos, vaporizadores

Aerosoles (desodorantes/pintura)

Drones, cámaras profesionales de foto o video

Te sugerimos revisar la lista completa en las redes oficiales del festival.