La conductora Sofía Rivera Torres, recientemente convertida en madre tras el nacimiento de su hijo Ferrán, enfrentó una ola de críticas luego de su regreso como panelista en la gala de La Casa de los Famosos México 3. Numerosos usuarios señalaron que lucía con varios “kilos de más”, lo que reavivó viejas controversias sobre comentarios que ella, su esposo Eduardo Videgaray y José Ramón “El Estaca” hicieron sobre la apariencia física de la joven cantante Lucerito Mijares.

Sofía Rivera Torres asegura que fotos de su peso son editadas

Ante los señalamientos, Sofía Rivera Torres no se guardó nada y, con su característico humor y firmeza, subió un video a Instagram con la descripción “Grasas por su atención” para aclarar lo ocurrido. Mostró una comparativa clara entre una foto viral editada y una captura del video original, enfatizando que la primera era producto de manipulación malintencionada: “Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche”.

En el mismo video, la conductora se sinceró sobre cómo vive su cuerpo en este momento posparto: “Todavía estoy muy, pero muy lejos del cuerpo que solía tener, debajo de estas ch*ch*s gigantescas… empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen”.

Para reforzar su mensaje, la actriz también mencionó con ironía: “¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy ‘súper gorda’ será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”.

El apoyo no se hizo esperar. Clínicas de belleza, usuarios empáticos y su esposo Eduardo Videgaray incluso respondieron: “Te amo”. En redes sociales también se comenta que Sofía fue víctima de un fuerte episodio de body shaming, un fenómeno preocupante que señala y daña emocionalmente a personas por su apariencia física.

Además, en otra publicación previa, Sofía Rivera Torres confesó que sus médicos le recomendaron esperar a dar lactancia antes de retomar tratamientos hormonales, algo que comprende y respeta por completo: “Si la decisión es elegir estar como estaba antes o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo siempre”.

La respuesta de Sofía Rivera Torres representa una defensa contra los estándares de belleza impuestos, un llamado a la empatía. Sin embargo, en redes sociales recordaron que la actriz se ha burlado de algunas personas del medio artístico por su apariencia física, como de la cantante Lucerito Mijares.