Mueren Stacey Tourout y Matthew Yeomans, pareja de influencers, en trágico accidente en las montañas

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, una pareja de influencers, murieron en un accidente trágico todoterreno en una zona montañosa. Esto habría ocurrido el pasado 7 de agosto de 2025 al interior de Columbia Británica.

“Con un dolor inimaginable (…) los perdimos trágicamente sucumbiendo a las lesiones en un accidente todoterreno (…) en las hermosas montañas de Columbia Británica que tanto amaban”, escribió la madre de Stacey Tourout sobre el fallecimiento de su hija y yerno.

Canada-based travel Youtubers Stacey Tourout and Matthew Yeomans have died after a tragic offroad accident. over 200k people followed their adventurous journey through the Americas. rest in peace https://t.co/D7ZXYrLyYN pic.twitter.com/w7b26FUbkr — Trystan Boyer (@BoyerTryst5747) August 12, 2025

Esto se sabe de la muerte de Stacey Tourout y Matthew Yeomans

Stacey Tourout y Matthew Yeomans eran creadores de contenido del canal de YouTube, Corredores del mundo de Toyota, donde contaban con más de 202 mil suscriptores que seguían sus aventuras por toda América.

De acuerdo con People, el equipo de Búsqueda y Rescate de Kaslo recibió el aviso del siniestro alrededor de las 19:30 horas (horario local). Mark Jennings-Bates, gerente del operativo explicó que el trágico accidente ocurrió “en un camino forestal en algún lugar de las montañas”.

Esto ocurrió cerca de Trout Lake, en la región de West Kootenay. El helicóptero donde venía la ayuda logró aterrizar con precisión gracias a la coordinación del equipo en tierra; de este modo, lograron trasladar a una de las víctimas al hospital, donde murió.

La otra persona fue encontrada sin signos virales en el lugar del accidente, cuya causa exacta permanece desconocida. Autoridades sospechan que los influencers murieron por una pérdida de control mientras transitaban a todoterreno por la montaña.

La pareja se comprometió en abril de 2024. u proyecto destacaba por la construcción de un Land Cruiser Chinook en 100 días y por documentar su travesía por la ruta Panamericana. Seis días antes del accidente, realizaron su última publicación sobre el verano en la isla de Vancouver.