Érika González, conductora de De Primera Mano se divorcia a un año de su boda en Italia | VIDEO

Érika González de De Primera Mano se divorcia a un año de su boda en Italia

La conductora Érika González, conductora del programa De Primera Mano de Imagen Televisión, dio a conocer su divorcio de Giuseppe Lo Buono, con quien se casó el año pasado en una lujosa boda en Italia.

Así anunció Érika González los detalles de su divorcio

Fue durante el programa de espectáculos que Érika González se sinceró con la audiencia sobre su situación sentimental: “He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, no fue sencilla, pero sí muy necesaria. Estuve en una relación de tres años con una boda que, como ya saben, fue pública y la compartí con mucho amor”, declaró

Nuestra conductora #ÉrikaGonzález abre su corazón y confirma su DIVORCIO con Giuseppe Lo Buono. "Estoy enfocada en sanar y en seguir adelante".#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/D0ZsWjFCsY — De Primera Mano (@deprimeramano) August 12, 2025

La presentadora admitió que “han sido meses súper complicados” y decidió leer lo que sucedió para evitar el llanto al dar la noticia de su divorcio. Ante ello, sus compañeros se mostraron solidarios con ella.

“No tiene nada que ver con ninguna distancia, no tiene nada que ver con territorios ni con prioridades mal puestas, sino todo lo contrario. Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, con sus desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía”, dijo.

“Quiero agradecer a quienes, sin saber nada, me escribían con mucho cariño preguntándome si estaba bien. Estoy bien, aunque duele, obviamente. Estoy en paz con la decisión, ha sido muy triste pero también ha sido muy liberador. Me quedo con lo aprendido, con la fuerza que da atravesar algo así”, concluyó.

Asimismo, la mujer aclaró que no está el proceso de divorcio, sino que ya se encuentra fuera del matrimonio de manera definitiva y el proceso ha finalizado, lo que indica que llevaba un tiempo separada de su ex pareja antes de darlo a conocer.

La conductora decidió compartir dicha información tan personal porque la boda fue pública y ya desde hace unos días se especulaba sobre la separación de la pareja de recién casados.

En u momento, la boda de Érika González con Giuseppe Lo Buono fue un evento bastante comentado en el programa De Primera Mano, donde llegaron a compartir detalles sobre las nupcias en capsulas especiales en las que mostraban los preparativos para la ceremonia.