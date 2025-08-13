¿Quién es quién en Alien: Earth? Reparto completo de la serie

Alien: Earth es la primera serie inspirada en el universo de Alien, que estrenó sus dos primeros episodios este lunes 12 de agosto y ha sido todo un éxito en Disney Plus, donde los fans podrán seguir la historia semana tras semana.

Reparto de Alien: Earth

Este es el elenco que conforma la primera temporada de la serie Alien: Earth en Disney Plus:

Sydney Chandler como Wendy

Wendy es el primer personaje híbrido de la franquicia, pues tiene consciencia humana, pero un cuerpo robótico. De este modo, es una niña con una enfermedad terminal que ahora habita en el cuerpo creado por la Prodigy Corporation. La misión principal de la protagonista es buscar a su hermano Hermit.

Alex Lawther como Hermit

Hermit o CJ es un soldado humano y médico, hermano de Wendy que arriesgará todo por protegerla cuando el destino los una. Al mismo tiempo, deberá encontrarse a sí mismo y defender aquello en lo que cree.

Probablemente se te haga familiar a este personaje de la serie #AlienEarth. Es Alex Lawther, el mismo que conocimos en 'The End of the F***ing World' y el episodio Cállate y Baila de 'Black Mirror'. 💀 pic.twitter.com/6O2XO8Ubnx — La Cinestación 🎬 (@lacinestacion) August 13, 2025

Timothy Olyphant como Kirsh

El mentor y entrenador sintético de Wendy es descrito como un guía ambivalente que tiene un estilo calmado y una naturaleza enigmática. Se trata de un personaje un poco ambiguo, pues incluso su mismo intérprete lo ha descrito como alguien en quien resulta difícil confiar, ya que sus lealtades no están muy claras.

Gonna check out Alien Earth for one reason and it’s Noah Hawley basically asked Timothy Olyphant to play Roy Batty and I’m so psyched for it pic.twitter.com/befeIQBvt6 — Sleep Deprived Jerry Chen @jerryasleep.bsky.social (@jerryasleep) August 13, 2025

El resto del reparto se compone por:

Essie Davis como Dame Sylvia

Babou Caesay como Morrow

Samuel Blenkin como Boy Kavalier

Adarsh Gourav como Slightly

Jonathan Ajayi como Smee

Erana James como Curly

Lily Newmark como Nibs

Diem Camille como Siberian

Adrian Edmondson como Atom Eins

¿De qué trata Alien: Earth?

La historia de Alien: Earth se desarrolla antes que la película original de 1979, situada en el año 2120. En ella, vemos por primera vez a la Tierra, que descubrimos que está gobernada por las corporaciones Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold.

Wendy es la protagonista de la historia, la primera híbrida que aunque tiene el cuerpo robótico de una adulta, su mente es la de una niña. Ella y un grupo de soldados tácticos tendrás que enfrentarse a la nave espacial USCSS Maginot cuando esta choca con la tierra.

Entonces, el equipo descubre formas de vida extraterrestres, incluyendo al icónico y temible Xenomorfo, así como algunas criaturas nuevas con las que el universo se expande.