Mirreyes vs Godínez 3: Reparto completo de la película mexicana

Mirreyes vs Godínez regresa a la pantalla grande con su tercera entrega, donde ahora los personajes entrañables que ya conocemos, viajan a la icónica ciudad de Las Vegas, donde enfrentarán situaciones cómicas pero también desafiantes.

¿De qué trata Mirreyes vs Godínez 3?

En Mirreyes vs Godínez 3, Genaro y Michelle viajan a Las Vegas junto a su equipo para cerrar un contrato que es crucial para salvar a su negocio. Así, lo que inicia como un viaje de trabajo se transforma en una serie de situaciones inesperadas y enredos.

La película promete mantener el humor característico de sus dos cintas anteriores, por lo que el público los ha logrado identificar desde que salió la primera entrega en 2019. La película es dirigida por Chava Cartas.

La primera película de la franquicia hizo su debut encima de los 60 millones de pesos y su éxito se alargó a los 238 millones de pesos, lo que lo convirtió en el quinto lugar histórico entre títulos mexicanos.

El equipo del filme asegura que al tercera cinta es el cierre de la historia, que ha generado altas expectativas entre sus seguidores y quienes han trabajado en ella

Reparto de Mirreyes vs Godínez 3

Así está conformado el elenco de la tercera entrega de la saga: