Nunca te divorcies de una Heredera Multimillonaria Secreta, ¿dónde ver esta serie de venganza?

La serie Nunca te divorcies de una Heredera Multimillonaria Secreta retrata la vida de una joven llamada Joyce Powell y su esposo Tristan Beckett, unidos en matrimonio por conveniencia. Después de tres años de estar casada con Tristan y ser su banco de sangre ambulante, pues la hermana de él, Selena, necesita donaciones, Joyce finalmente decide divorciarse de él.

La abrupta decisión de Joyce le hace pensar a Tristan que ella es una chica vanidosa que únicamente se casó con él por dinero. Lo que él no sabe, ni sospecha, es que ella es una heredera secreta multimillonaria.

Nunca te divorcies de una Heredera Multimillonaria Secreta, poster ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Adolorida y recién divorciada, Joyce Powell conoce a William Pope, un joven educado y atractivo que intenta conquistarla y demostrarle que puede darle una segunda oportunidad al amor. Sin embargo, Joyce está embarazada de Tristan en secreto.

¿Ganará Tristan el corazón de Joyce de nuevo? ¿O ella se enamorará de un joven y lindo William Pope?

¿Dónde ver Nunca te divorcies de una Heredera Multimillonaria Secreta?

La serie Nunca te divorcies de una Heredera Multimillonaria Secreta forma parte del catálogo disponible en la plataforma de entretenimiento ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto mediante su sitio web oficial como a través de su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para visualizar la historia completa, los usuarios deben contar con una suscripción activa; sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros cinco capítulos de un total de 55.

Esta producción fue desarrollada originalmente en inglés, pero la plataforma brinda la opción de cambiar el idioma desde el menú de configuración, además de ofrecer subtítulos en español.

Por otro lado, algunos episodios de la serie Nunca te divorcies de una Heredera Multimillonaria Secreta han sido compartidos a través de redes sociales como TikTok, donde se pueden ver fragmentos en su idioma original. No obstante, en dicha plataforma no se encuentra disponible la opción para activar subtítulos.

En YouTube se encuentran los primeros cinco capítulos de esta serie sobre venganza.

