Superman llega a HBO Max: Fecha de estreno de la película en streaming

La nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, marca el inicio del relanzado universo cinematográfico de DC (DC Universe, DCU). La cinta protagonizada por David Corenswet como Clark Kent/Superman, aborda su lucha por balancear su herencia alienígena con su crianza humana en la Tierra. Recientemente se anunció que la producción estará disponible en la plataforma HBO Max y aquí te contamos.

Reparto de Superman

En el reparto de Superman destacan nombres como Rachel Brosnahan (como Lois Lane) y Nicholas Hoult interpretando al villano Lex Luthor. También se incluyen Edi Gathegi, Isabela Merced, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Sara Sampaio, entre otros destacados actores.

La película se estrenó en cines internacionales el 11 de julio de 2025, luego de celebrar una premier en el TCL Chinese Theatre, el pasado 7 de julio. Desde su lanzamiento, la producción protagonizada por David Corenswet ha recaudado más de $586 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose, hasta ahora, en la séptima película más taquillera del año.

The next generation of hope is here. #Superman is now available to pre-order. pic.twitter.com/yuSUw5HFPH — Superman (@Superman) August 12, 2025

Debido a la popularidad de Superman en las taquillas, la película de James Gunn estará disponible en streaming a través de HBO Max.

¿Cuándo estará disponible Superman en HBO Max?

Aunque no hay una fecha oficial confirmada para ver Superman en streaming, todo apunta a que la película llegará al servicio de HBO Max el 26 de agosto. Sin embargo, la película ya está disponible para compra o alquiler digital (PVOD).

Primero la cinta será lanzada en Estados Unidos, y luego estará disponible a nivel internacional, incluyendo México. El estreno inicial será a través de Apple TV y Prime Video, y más adelante llegará también a la plataforma HBO Max, siguiendo el mismo modelo de distribución que ha aplicado Warner Bros. con sus producciones más recientes.

Estará disponible en inglés con subtítulos o doblaje al español, por lo que podrás ajustar el idioma según tus preferencias.

Esta nueva versión de Superman hizo vibrar las salas de cine y ya superó expectativas, por lo que los fans esperan con ansias disfrutar la película en la comodidad de su hogar y en todos sus dispositivos digitales.