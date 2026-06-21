¿Cómo hacer una foto con Chayanne por el Día del Padre?

Este domingo se celebra el Día del Padre y Chayanne pidió a sus fans recrear imágenes junto a él celebrando o disfrutando un fin de semana en familia.

Si deseas tener tu foto con el Papá de Latinoamérica, descubre cómo hacerlo de forma rápida, sencilla y gratuita.

¿Cómo hacer una foto con Chayanne por el Día del Padre?

En tres sencillos pasos puedes tener tu foto soñada con Chayanne y tener un recuerdo único y especial para este Día del Padre. Recuerda que debes contar con Internet o datos telefónicos y acceso a un dispositivo móvil, como un teléfono celular o una laptop.

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1. Elige la herramienta de IA que más te guste

Actualmente, hay varias herramientas de Inteligencia Artificial que transforman tus ideas en imágenes. Algunas opciones que te recomendamos son:

Gemini IA (de Google ) (de

DALL·E (de OpenAI)

Midjourney (de Discord)

Leonardo AI

Sólo escribe en el buscador (Google, Firefox) la que más te guste e ingresa a ella.

2. Crea un prompt personalizado

El prompt es la descripción que la IA usará para crear la imagen. Debe incluir:

Personaje principal : en este caso Chayanne.

Personajes secundarios: tú o tu familia (quien desees que aparezca en la imagen)

Contexto : para la celebración del Día del Padre.

Elementos visuales : ubicación, decoración, vestimenta, iluminación.

Estilo: realista, artístico, caricatura, etc.

Por ejemplo, puedes indicarle a la IA: “Fotografía realista de Chayanne sonriendo y abrazando a la familia de la foto que te compartí en un jardín decorado con globos y letreros de ‘Feliz Día del Padre’, luz natural, alta resolución”.

3. Carga una imagen de Chayanne y tuya

Este año, el propio Chayanne compartió con sus seguidores una fotografía perfecta para usarla. Sólo debes guardar la imagen o tomarle captura de pantalla para tenerla en tu galería, y luego puedes cargarla en la conversación con la herramienta de IA que elijas, junto al prompt.

Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosostros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia 😅🫶🏼🫂 pic.twitter.com/bw4Y247T9f — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) June 19, 2026

Del mismo modo, debes cargar una foto tuya o de la persona con la que quieras que Chayanne aparezca y pedirle a la IA que las mezcle.

Puedes intentar varias veces y modificar el prompt, hasta que obtengas el resultado que más te guste. Además, podrías editar detalles con programas como Canva o Photoshop para añadir texto o agregar un fondo.

En redes sociales la gente ya está presumiendo su foto con Chayanne por el Día del Padre, así que no te quedes atrás y anímate a usar la IA.

Chayanne celebra el Día del Padre y pide a sus fans recrear las mejores FOTOS ‘en familia’ ı Foto: Captura de pantalla

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