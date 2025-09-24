Chayanne hace vibrar a más de 16 mil personas en Los Mochis, Sinaloa

La noche de este 23 de septiembre, más de 16 mil asistentes hicieron vibrar el estadio Chevron Park de Los Mochis durante el esperado concierto de Chayanne, como parte de su gira “Bailemos otra vez”, quien reafirmó por qué es considerado uno de los artistas más queridos y vigentes de América Latina.

El intérprete boricua, conocido como el “Papá de México”, ofreció un espectáculo de más de dos horas con un repertorio de éxitos que incluyó Atado a tu amor, Y tú te vas, Salomé, Fiesta en América, Tiempo de vals, Lo dejaría todo y Torero, entre otros, provocando que el público coreara y bailara cada tema.

El evento atrajo a miles de fans provenientes no solo de Sinaloa —desde Culiacán, Guasave, El Fuerte, Choix, Navolato, Badiraguato, Cosalá y Juan José Ríos— sino también de Sonora, Guanajuato, Monterrey, Ciudad de México, Durango y Tabasco. Además, se registró presencia internacional de visitantes llegados desde Las Vegas, McAllen, Nueva York, San Diego, Sedona y varias ciudades de California, lo que consolidó a Los Mochis como un destino capaz de albergar espectáculos de talla mundial.

Con una producción impecable de luces, pantallas, músicos y bailarines, Chayanne agradeció al público mochitense por la energía y el cariño recibido: “Todo esto se ha hecho con entusiasmo, amor y mucho cariño para ustedes”, expresó entre aplausos y ovaciones.

El Chevron Park fue testigo de una velada histórica que quedará grabada en la memoria de la ciudad y en el corazón de miles de fans que viajaron para vivir una experiencia única en Los Mochis.

