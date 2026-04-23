‘Fortalecer los sistemas municipales de protección integral significa fortificar el tejido social’, afirma Salomón Jara.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró el Encuentro Regional Sur-Sureste de Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de fortalecer la responsabilidad y capacidad de estas autoridades y que se garantice la protección de NNA.

En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el Mandatario estatal recalcó que Oaxaca se suma con entusiasmo y responsabilidad a esta importante labor, con la convicción de que la coordinación regional, el intercambio de experiencias, la construcción de acuerdos; son indispensables para la protección de la niñez y adolescencias.

“Fortalecer los sistemas municipales de protección integral significa fortificar el tejido social desde su base, también garantizar entornos seguros, promover el acceso a la educación, salud, alimentación y asegurar que ninguna niña, niño o adolescente quede atrás por condiciones de pobreza, violencia o exclusión”, subrayó.

En tanto, la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna), Silvia Lorena Villavicencio Ayala destacó que esta estrategia surge para desterrar la violencia y pobreza a este sector y que puedan ejercer plenamente sus derechos.

La protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes es fundamental para construir un mejor futuro para nuestro estado. 🙌🏽



Junto a la Secretaria Ejecutiva del @SIPINNA_MX, @SLVillavicencio, participamos en el Encuentro Regional Sur-Sureste de Sistemas… pic.twitter.com/VCSaIS63xO — Salomón Jara Cruz (@salomonj) April 23, 2026

“Hablamos de pobreza cuando hay problemas de alimentación, acceso a la salud y seguridad social para madres y padres de familia. En SE-Sipinna se trabaja para transformar estos contextos; acompañamos a cada uno de los municipios para que las autoridades federales intervengan y apoyen en sus requerimientos”, enfatizó.

En su oportunidad, la titular de SE-Sipinna Oaxaca, Alma Deysi Bautista Ramos ponderó que la protección de la niñez y adolescencias es una tarea que convoca a todas y todos. “En la entidad son el centro de la vida y del quehacer público estatal”, resaltó.

Participaron la representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Maki Kato; la comisionada Nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de México, Yerania Emireé Enríquez López; así como representantes de SE-Sipinna de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, entre otros.

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JVR