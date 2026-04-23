Para garantizar la protección de NNA

‘Fortalecer los sistemas municipales de protección integral significa fortificar el tejido social’, afirma Salomón Jara

El Gobernador de Oaxaca inauguró el Encuentro Regional Sur-Sureste de Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

‘Fortalecer los sistemas municipales de protección integral significa fortificar el tejido social’, afirma Salomón Jara.
‘Fortalecer los sistemas municipales de protección integral significa fortificar el tejido social’, afirma Salomón Jara. Foto: Especial.
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La Razón Online

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró el Encuentro Regional Sur-Sureste de Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de fortalecer la responsabilidad y capacidad de estas autoridades y que se garantice la protección de NNA.

En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el Mandatario estatal recalcó que Oaxaca se suma con entusiasmo y responsabilidad a esta importante labor, con la convicción de que la coordinación regional, el intercambio de experiencias, la construcción de acuerdos; son indispensables para la protección de la niñez y adolescencias.

“Fortalecer los sistemas municipales de protección integral significa fortificar el tejido social desde su base, también garantizar entornos seguros, promover el acceso a la educación, salud, alimentación y asegurar que ninguna niña, niño o adolescente quede atrás por condiciones de pobreza, violencia o exclusión”, subrayó.

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En tanto, la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna), Silvia Lorena Villavicencio Ayala destacó que esta estrategia surge para desterrar la violencia y pobreza a este sector y que puedan ejercer plenamente sus derechos.

“Hablamos de pobreza cuando hay problemas de alimentación, acceso a la salud y seguridad social para madres y padres de familia. En SE-Sipinna se trabaja para transformar estos contextos; acompañamos a cada uno de los municipios para que las autoridades federales intervengan y apoyen en sus requerimientos”, enfatizó.

En su oportunidad, la titular de SE-Sipinna Oaxaca, Alma Deysi Bautista Ramos ponderó que la protección de la niñez y adolescencias es una tarea que convoca a todas y todos. “En la entidad son el centro de la vida y del quehacer público estatal”, resaltó.

Participaron la representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Maki Kato; la comisionada Nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de México, Yerania Emireé Enríquez López; así como representantes de SE-Sipinna de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, entre otros.

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JVR

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