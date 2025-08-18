El VIDEO filtrado de Abigail Lalama

La tiktoker Abigail Lalama se volvió tendencia, porque en redes sociales se filtró un video íntimo de ella desde Telegram que le está dando la vuelta al internet, lo que ha desatado la polémica y por supuesto que la influencer ya se pronunció y así reaccionó al respecto.

Abigail Lalama transmitió en Tiktok y ofreció algunas declaraciones con respecto a este video que está causando polémica en Internet.

El video de Abigail Lalama

El video de Abigail Lalama se trata de un clip en el que aparece una mujer de piel morena junto a un hombre, en este clip ambos aparecen haciendo actos íntimos muy explícitos.

En un inicio los usuarios de Internet no sabían que se trataba de Abigail, pero empezaron a relacionar el video con ella porque aseguraban que la mujer del video tenía muchas características físicas similares a las de Abigail, por lo que inmediatamente la grabación se vitalizó más porque se dijo que era la tiktoker.

En la red social de X se difunden fragmentos del video, así como algunas fotografías sacadas del video, solo s encuentran si en el buscador de la plataforma antes conocida como Twitter se escribe el nombre de la influencer.

Abigail Lalama confirma que ella aparece en el video y rompe en llanto

Abigail Lalama hizo un live en su cuenta de TikTok en donde se abrió completamente y rompió en llanto al hablar de esta filtración que atenta contra su privacidad, ya que el video fue difundido sin su consentimiento.

La influencer ecuatoriana Abigail Lalama confesó que un video íntimo suyo fue filtrado en redes sociales 😱💔.

La influencer ecuatoriana Abigail Lalama confesó que un video íntimo suyo fue filtrado en redes sociales.

Ella señaló que fue su expareja quien lo divulgó, buscando hacerle daño.

La tiktoker señaló que ese video ella se lo mandó a su novio y que se sintió muy mal porque ella lo grabó con su pareja en un momento de intimidad y que lo envió en un momento de emoción para los dos, por lo que se sintió traicionada y mal porque ella jamás pensó que su novio, en un momento de enojo quebrantara la privacidad y difundiera las grabaciones.

“Me siento traicionada… Eso es lo peor que le puede hacer un hombre. Para que él venga y haya difundido esos videos íntimos, porque son de él conmigo, no es de ningún otro hombre más porque yo no soy ninguna pu... nadie, nadie tiene videos conmigo”, señaló la influencer en la transmisión en vivo.

Hacerme pedazos fue la única manera que se le metió a él en la cabeza de subir esos videos si solamente los tiene él, nadie más Abigail Lalama



La joven comentó que es en ese momento en que se conoce la verdadera cara de las personas. “Ahí es cuando uno se da cuenta con quién duerme”, mencionó la estrella de Internet.