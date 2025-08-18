¿Habrá reconciliación? Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos en un restaurante | VIDEO

Antonio de la Rúa y Shakira han desatado especulaciones de un posible nueva acercamiento entre los dos después de 15 años de haber terminado su relación. Y es que ambas personalidades fueron captados en un restaurante juntos.

¿Shakira y Antonio de la Rúa son pareja de nuevo?

El video del encuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa se hizo viral y generó una lluvia de comentarios a través de redes sociales, por lo que los internautas comenzaron a especular si es que ambos se dieron la oportunidad de retomar un amor que, en su momento, duró 11 años.

No es por inventar con chismes, pero OMG esto de que Shakira y Antonio de la Rua estén en el mismo restaurante y sentados uno al lado del otro es inexplicable... Todavía no me la creo. pic.twitter.com/JHSoDUYgHh — SHAKIRA STATES | stan account (@shakirastates) August 16, 2025

En el video que circula redes sociales, podemos ver a ambas personalidades sentadas a un lado del otro. Sin embargo, no se encuentran solos, pues los hijos de la cantante colombiana los acompañan en el restaurante.

Ya que el video dura apenas un par de segundos, es difícil saber cuál era la forma en que ambos se trataban. Recordemos que además de haber sido una pareja sentimental, también estuvieron juntos de manera profesional en el pasado.

“No es por inventar con chismes, pero OMG esto de que Shakira y Antonio de la Rúa estén en el mismo restaurante y sentados uno al lado del otro es inexplicable“, escribió una de las cuentas que replicó el video.

Si bien todo apunta a que los famosos están trabajando juntos de nuevo, no todos se encuentran tan optimistas sobre la reunión, sobre todo al recordar la serie de peleas y demandas entre ellos después de su ruptura en el pasado.

A pesar de todo, la relación de ambos duró 11 años y fue clave en el desarrollo profesional de la cantante. En ese sentido, él la acompañó en momentos decisivos como el lanzamiento del álbum “Laundry Service”, que marcó su entrada al mercado en inglés.

Aunque llegaron a ser considerados como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, tras su ruptura hubo un fuerte conflicto legal, aunque parece ser que el tiempo les permitió dejar de lado los problemas que tuvieron al acabar su romance y se presume que por ahora, mantienen una relación cordial.

Shakira se reúne con Antonio de la Rúa. ı Foto: X @ErestuFaloon/@_leilape