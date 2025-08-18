Miguel Ángel Fox, la mente creativa detrás del éxito de ‘Supernova’

Miguel Ángel Fox lleva más de dos décadas consolidándose como uno de los productores más influyentes de la televisión latinoamericana. Su nombre está ligado a formatos populares como Big Brother, La Voz, ¿Quién es la Máscara?, Fear Factor y Veo Cómo Cantas. Ahora, él es quien da vida al innovador evento Supernova Orígenes (2025), una experiencia que mezcla boxeo de exhibición, música en vivo y cultura digital.

De la televisión al deporte digitalizado

En una entrevista exclusiva, Miguel Ángel Fox explicó que su motivación para crear Supernova Orígenes nació del auge global del entretenimiento digital por streaming, con eventos como La Velada del Año de Ibai Llanos como claridad inspiradora. Fox señala:

“Muchos de los seguidores de La Velada son mexicanos, pero pocos mexicanos participan en ella. Entonces pensamos: ‘¿Por qué no hacer algo nuestro, con nuestra música, nuestro diseño, y con un formato de transmisión digital que conecte directamente con ellos?’” .

¿Qué es Supernova Orígenes?

Supernova Orígenes se llevó a cabo el 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y pasó rápido a la historia. Combinó peleas amateur protagonizadas por influencers, streamers y famosos, con conciertos de artistas top del streaming latino. Entre los enfrentamientos confirmados estaban:

Alana Flores vs. Gala Montes

Milica vs. Mercedes Roa

Shelao vs. Luis Pride

Westcol vs. Mario Bautista

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

Espectáculo, tecnología y participación masiva

Esta propuesta no fue solo entretenimiento: fue un despliegue transmedia pensado para millennials y la generación Z. El diseño del espectáculo incluyó pantallas LED gigantes, estructuras flotantes y un esquema interactivo de votación y contenido exclusivo para la audiencia digital.

Además, el evento logró convocar más de 10 millones de espectadores en plataformas como Twitch, YouTube, Facebook y TikTok, complementado por transmisiones internacionales vía DAZN y proyecciones en salas Cinépolis.

Innovar con negocios creativos

Miguel Ángel Fox no buscó comercializar Supernova como un producto tradicional. En lugar de encontrar patrocinadores pasivos, optó por alianzas creativas: marcas que generen contenido integrado y genuino para conectar auténticamente con la audiencia.

¿Y ahora qué sigue?

Supernova Orígenes se perfila como el primero de una saga anual. Fox ya vislumbra nuevas ediciones del evento, con más peleas, más música, y más formas de conexión digital. Según él, la clave está en ir más allá del evento mismo, replicándolo como un ecosistema continuo de entretenimiento.