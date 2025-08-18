¿Qué pasó con Jezzini? Borran cuentas y VIDEOS del influencer

Jezzini revela la verdad de lo que le pasó.

En los recientes días, Jezzini ha despertado preocupación entre sus seguidores en redes sociales, pues su cuenta de Instagram parece haber sido borrada, mientras que en TikTok ya no tiene videos disponibles.

En redes sociales, los usuarios se preguntan si quizás hackearon las cuentas oficiales de Jezzini y en ese caso, se cuestionan si él se encuentra bien y el motivo por el que lleva ya varios días sin aparecer, ni siquiera a través de una cuenta nueva o la de alguna amistad.

En dado caso que hayan hackeado a Jezzini, porque no solo manda un mensaje a través de la red social de un amigo?🫩#JezziniComeHome pic.twitter.com/wZGdRHpRvv — Elesinh23 (@elesinh23) August 17, 2025

¿Qué le pasó a Jezzini?

Todo comenzó hace un par de días, cuando en su cuenta de Instagram fueron archivadas o eliminadas todas sus fotos y se comenzaron a subir otras que no tenían sentido entre sí.

Después de la publicación, la cuenta de Instagram fue eliminada, mientras que la de TikTok apareció sin un solo video y con un fondo oscuro en la foto de perfil, lo que hizo que siguieran especulaciones. Algunos mencionan que lo mismo pasó en X, antes Twitter.

Si bien algunos están preocupados por lo sucedido, otros indican que podría tratarse de una estrategia para llamar la atención como ocurrió meses atrás al mostrar su cara golpeada, que era de una serie.

Otros destacan que antes de que ocurriera la desaparición de algunas de sus redes sociales, el influencer comentó que iría a ser hipnotizado por una persona para dejar de lado su gusto por la nicotina.

Te dejamos algunas de las reacciones tras la misteriosa ‘desaparición’ de Jezzini: