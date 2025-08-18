¿Qué pasó con Jezzini? Borran cuentas y VIDEOS del influencer

En los recientes días, Jezzini ha despertado preocupación entre sus seguidores en redes sociales, pues su cuenta de Instagram parece haber sido borrada, mientras que en TikTok ya no tiene videos disponibles.
En redes sociales, los usuarios se preguntan si quizás hackearon las cuentas oficiales de Jezzini y en ese caso, se cuestionan si él se encuentra bien y el motivo por el que lleva ya varios días sin aparecer, ni siquiera a través de una cuenta nueva o la de alguna amistad.
¿Qué le pasó a Jezzini?
Todo comenzó hace un par de días, cuando en su cuenta de Instagram fueron archivadas o eliminadas todas sus fotos y se comenzaron a subir otras que no tenían sentido entre sí.
Después de la publicación, la cuenta de Instagram fue eliminada, mientras que la de TikTok apareció sin un solo video y con un fondo oscuro en la foto de perfil, lo que hizo que siguieran especulaciones. Algunos mencionan que lo mismo pasó en X, antes Twitter.
Si bien algunos están preocupados por lo sucedido, otros indican que podría tratarse de una estrategia para llamar la atención como ocurrió meses atrás al mostrar su cara golpeada, que era de una serie.
Otros destacan que antes de que ocurriera la desaparición de algunas de sus redes sociales, el influencer comentó que iría a ser hipnotizado por una persona para dejar de lado su gusto por la nicotina.
Te dejamos algunas de las reacciones tras la misteriosa ‘desaparición’ de Jezzini:
- "Pobre Jezzini todo lo que le pasa por ser el protagonista del mundo“.
- "No importa que tan mal la estés pasando, Jezzini la está pasando peor“.
- "Al rato nos cuenta JAJAJA“.
- "Alguien que lo conozca y compruebe que esté bien“.
- “Está bien, el está metido en la actuación y en la anterior serie que salió hizo lo mismo, puso que lo habían golpeado“.
- “No sé pq pensé q esto iba a pasar. Ayer dijo por tiktok que iba donde alguien para hacerle hipnosis para rechazar la nicotina".