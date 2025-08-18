¿Quién es Ángel Avid y cuál fue la promesa que le hizo Milica?

Milica ganó en su pelea contra Mercedes Roa en Supernova Strikers, en una pelea que dio mucho de qué hablar fuera del ring por una promesa que realizó la joven a Ángel Avid, uno de sus fanáticos.

Fue hace un par de meses que Milica compartió un video en el que pedía a sus seguidores que le escribieran un reto y ella lo cumpliría sin importar que fuera. Fue entonces que Ángel Avid escribió “hazme debutar”, lo que generó muchas reacciones.

“Mañana vamos a tener que hablar de ese debut, me parece”, dijo ella en tono tranquilo mientras se celebraba su victoria sobre el ring. Posteriormente, en su cuenta de Instagram el joven publicó fotos y videos del evento y una imagen con Milica que decía “se viene debut hoy mi gente, gracias a todos ustedes”.

En el lenguaje coloquial actual, ‘debutar’ tiene que ver principalmente con tener un primer encuentro sexual con otra persona, por lo que muchos aseguran que a eso se refería al joven, aunque otros indican que la ambigüedad ha cabida a que no se realice lo que se insinuaba.

¿Quién es Ángel Avid?

Ángel Avid es un joven que ganó la dinámica antes mencionada de Milica, donde le pidió que lo “hiciera debutar”, una solicitud con más de dos millones de me gusta por parte de los usuarios.

Un día antes de la pelea, la famosa conoció a su fanático, a quien llevó a México para que la viera pelear en Supernova Strikers, la acompañara en su entrada e incluso se subió al ring con ella cuando se convirtió en ganadora.

Es poco lo que se sabe sobre el joven, incluyendo su edad, aunque se especula que se encuentra próximo a cumplir los 18 años de edad, aunque esta información es desconocida, pues el joven no ha dado más información de si mismo.