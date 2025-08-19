Jorge Hernández de Los Tigres del Norte se cae en pleno escenario de la Fenapo | VIDEO

Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte desató preocupación al tener una repentina caída durante su reciente presentación en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) el pasado 17 de agosto.

El momento de la caída de Jorge Hernández se hizo viral rápidamente y desató diversos comentarios sobre lo que le sucedió al músico de Los Tigres del Norte, quien trató de dejar de lado el pequeño incidente y continuó con su presentación.

Así fue la caída de Jorge Hernández en pleno escenario

En redes sociales, se ha replicado un video en el que podemos ver al artista de 72 años de edad sobre el escenario, mientras desempeña su papel como cantante y acordeonista. Viste sombrero y pantalón negros y una chaqueta roja.

Es mientras camina que el hombre da un mal paso y tropieza con una parte de la estructura y cae de costado. El golpe es tan fuerte que incluso se escucha el mismo a través del micrófono.

Lo que sorprendió a muchos de sus seguidores fue que ni siquiera por el fuerte impacto él deja de cantar, sino que continúa mientras se logra poner de rodillas en cuestión de segundos.

Después, podemos ver a Hernán Hernández, hermano del músico, que se acerca a él para ayudarle a terminar de levantarse y recoge el sombrero que se le había caído. Parte del staff mueve objetos para evitar que la caída vuelva a ocurrir.

Algunos de los comentarios por el momento viral son:

"Cómo se cuidan entre ellos con genuina preocupación, nadie nunca será mejor que los jefes de jefes“.

“¡¡Pero nunca dejo de cantaaar!! Señorón“.

“Todo fríamente calculado, era para darle más realismo a la letra de la canción“.

"El grado de concentración de este señor, cualquiera se cae y se le olvida todo“.

“Todo un profesional. Ojalá se encuentre bien”.

Los Tigres del Norte lograron reunir a más de 152 mil asistentes en el Foro de la Fenapo, de acuerdo con lo que contaron los músicos sobre su concierto gratuito que tuvo una duración de casi cuatro horas y en el que a pesar de los incidentes, no dejaron de cantar.

Por su parte, ni Jorge Hernández ni el resto de la agrupación se han pronunciado sobre la caída que sufrió el acordeonista de la banda, aunque parece ser que estuvo libre de alguna lesión severa, ya que pudo seguir participando en el concierto con normalidad.