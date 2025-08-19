Milica y Ángel Avid: ¿Hay un video de la boxeadora en el ‘debut’ con el joven seguidor?

Después de que se dio a conocer que un fan ganó la dinámica de Milica tras convertirse en campeona de Supernova, las búsquedas sobre el nombre de la persona ganadora así como en los actos que ‘prometióla boxeadora incrementaron.

Molina se hizo campeona el pasado domingo 18 de agosto después de pelear contra la boxeadora Mercedes Roa, y una de las acciones que más llamó la atención fue la presencia de Ángel Avid en el ring previo a la pelea.

¿Qué pasó entre Milica y Ángel Avid en Supernova?

Durante el evento Supernova Strickers, algo fuera del cuadrilátero fue lo que realmente acaparó las redes. Antes de su pelea contra Mercedes Roa, la streamer argentina Milica lanzó una dinámica especial: pidió a sus seguidores que comentaran qué debería hacer si ganaba. El comentario ganador recibiría una sorpresa... y vaya que lo hubo.

El ganador fue un joven llamado Ángel Avid, quien se llevó más de dos millones de likes con su ocurrencia: pidió que, si Milica ganaba, ella lo “haría debutar”. Esa frase no pasó desapercibida y se convirtió en viral al instante.

Y así fue: tras su victoria en el ring, Milica cumplió con lo prometido. Invitó a Ángel Avid al ring, lo presentó ante el público y, con una sonrisa, le dijo: “Mañana vamos a tener que hacer ese debut, me parece”. Un momento espontáneo, entrañable y divertido, que activó toda una ola de memes, reacciones y comentarios en redes sociale

¿Hay algún video sobre el debut de Milica y Ángel Avid?

Si de por sí esta es una de las anécdotas que ya quedaron marcadas en la historia del internet, muchas personas se sorprendieron sobre las declaraciones de la boxeadora.

Y es que, según un video, Milica dijo que había hecho un video sobre el ‘debut’ del joven, entendiendo por ‘debut’ como una relación sexual que involucra su primera vez con la boxeadora argentina.

Milica streamear argentina, cumple su promesa y hace debutar a angel avid💣🔥 pic.twitter.com/Au9BxbMS7z — kendo (@kendo77x) August 19, 2025

Es importante mencionar que es de carácter privado dicho contenido en caso de existir y que si en algún momento se filtra podría incurrir en un delito tanto quien lo comparta como para quien lo distribuya, aunque ninguno de los involucrados sea menor de edad.

Hasta el momento, esta anécdota de Milica y Ángel Avid será una más que el internet recordará para siempre debido a la manera en la que un concurso y una promesa se cumplieron sin necesidad más que las palabras de la boxeadora argentina.