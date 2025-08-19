¿Quién es Snayder, el hombre relacionado al VIDEO de Abigail Lalama?

La influencer Abigail Lalama está en tendencia porque un video íntimo en el que ella parece se viralizó en redes sociales, sin embargo, la misma tiktoker reveló que su propio esposo fue quien filtró las imágenes explícitas.

La creadora de contenido hizo aun live en TikTok en donde mencionó, entre lágrimas, que su exnovio quiso destruir su imagen y su reputación al filtrar el video íntimo en el que aparecen los dos.

¿Quién es Snayder, el hombre del video de Abigail Lalama?

Snayder es expareja sentimental de Abigail Lalama, ellos estuvieron juntos y de acuerdo con la tiktoker, después de que tuvieran problemas en su relación, él decidió filtrar los videos a manera de venganza.

Snayder ı Foto: TikTok

“Hacerme pedazos fue la única manera que se le metió a él en la cabeza de subir esos videos si solamente los tiene él, nadie más”, señaló Abigail en la transmisión en vivo que hizo en redes sociales.

Snayder es un tiktoker e influencer que tiene más de 112 mil seguidores en TikTok, su contenido es de lipsync, es decir, que se graba haciendo playback en canciones famosas o de mayor tendencia.

El hombre comparte fotos de un bebé, que aparentemente sería su sobrino, sin embargo, la mayoría de sus videos son en los que él sale moviendo los labios al ritmo de canciones famosas, además de que el sujeto presume su moto deportiva.

¿El hombre del video de Abigail Lalama es Snayder?

Snayder no es el hombre que sale en el video de Abigail Lalama, la propia influencer señaló que en el video que se filtró ella sale con su esposo.

La influencer se casó hace unos días, en este mes de agosto, en sus redes sociales la tiktoker compartió fotos y videos de la ceremonia en la que se unieron en matrimonio.

La famosa lució un ajustado vestido blanco en corte sirena y su esposo un traje color arena. Sin embargo, los usuarios aseguraban que no iban a durar que se notaba porque su relación fue muy fugaz.

Abigail Lalama y su esposo que filtró el video ı Foto: TikTok Abigail Lalama

Parece que las predicciones de los cibernautas se hicieron realidad, luego de que el propio esposo de Abigail Lalama filtró el video.

Los usuarios aseguran que sí se trata de su esposo, ya que en el video se puede ver la mano con el tatuaje de su esposo, por lo que aseguran que si coincide la versión de que el hombre que sale en el video es el esposo y no Snayder como se dijo en las redes sociales.