Rafael Ferro era conductor de Uber antes de su serie con Tini Stoessel: ‘Estuve siete meses sin laburar’ | VIDEO

Si bien Rafael Ferro es una personalidad conocida en la televisión argentina, pocos sabían que el famoso actor llegó a enfrentar un momento complicado en su carrera hace poco, pues las pocas propuestas laborales lo llevaron a ser conductor de Uber hasta que encontró un nuevo proyecto actoral.

Rafael Ferro cuenta su experiencia como conductor de Uber

Fue en una entrevista con el programa Picnic Extraterrestre que Rafael Ferro compartió su experiencia al trabajar como conductor de Uber, al revelar que se unió después de varios meses de no conseguir un trabajo como actor, por lo que tuvo que encontrar otros ingresos.

“El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar. Tenés un montón de tiempo y no sabés qué cara,,, hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo. Yo dije: ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé”, relató.

En ese sentido, aseguró que fue reconocido en más de una ocasión y que el trabajo le servía para no tener tanto tiempo libre: “Al principio, la obviedad, me preguntaban si era el actor. ‘Sí, sí’, les decía. Era domingo a la noche, llovía y yo salía; era un ansiolítico. Salía a manejar (…), tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo y después me empecé a copar, tiene algo muy potente salir a la noche”.

Después de varios meses como conductor, el histrión obtuvo el papel para la serie Quebranto, una de las más vistas para Disney Plus. “Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, ‘che, te eligieron’. Yo estaba por dejar a un pasajero y ahí me enteré que me querían para ese papel”, recordó.

La vez que reconocieron a Rafael Ferro como conductor de Uber

En redes sociales, Rafael Ferro se hizo viral por una anécdota contada por un tercero, quien contaba cómo después de un concierto, pidieron un Uber para regresar a casa y entonces se encontraron con que el conductor era el querido actor.

“Post Movistar de Emilia con mi amigo nos pedimos un Uber. La cuestión es que viene una camioneta -topísima- y el chofer nos saluda. Yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido”, escribió un usuario en la plataforma X.

Sobre la anécdota agregó: “Cómo semejante actor va a estar trabajando de Uber. Estamos todos locos. En fin, confirmé que era el 100% cuando le transferimos lo del viaje y nos dio el alias porque posta pensé que era un chiste. Días después me enteré de Quebranto. Pero bueno, feliz por Rafael, ¡gran actor y chofer!”, finalizó.