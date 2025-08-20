¿Quiénes son Alleh y Yorghaki y de dónde vienen los cantantes de ‘capaz (meregueton)’?

Alleh y Yorghaki han despegado en la industria musical gracias a su canción capaz (meregueton), que forma parte de su álbum conjunto La Ciudad y a inicios del 2025 consiguió convertirse en platino en España, superando a otros artistas internacionales como Bad Bunny.

Entre TikToks, plataformas de streaming y apariciones en discotecas, Alleh y Yorghaki se han convertido en un dúo llamativo para el público joven que se encuentran de gira y hace poco dieron a conocer que darán conciertos en varias partes de Estados Unidos, con un total de 9 fechas.

Esto los ha llevado a recibir apoyo de varios artistas de talla internacional como Manuel Turizo o Aitana, además de llamar la atención de varios creadores de contenido que se encargaron de viralizar la canción.

En redes sociales, los seguidores de ambos artistas celebran su triunfo en conjunto que da la oportunidad de ser más conocidos a nivel internacional, al haberse fusionado para crear un sonido único que sorprendió a muchos.

¿Quiénes son Alleh y Yorghaki?

Alleh es un cantante venezolano que comenzó su carrera profesional en la música en agosto de 2022 con su primera canción ‘Baby Guaya’. Por su parte, Yorghaki también es cantante y productor venezolano y comenzó en la industria musical en septiembre de 2017.

Según relató Alleh en una entrevista para MegaStarFM, ambos decidieron colaborar de manera espontánea después de un encuentro casual que los llevó al gran éxito que han tenido ahora: “Me lo encontré así un día random en la calle y fue como, bueno, deberíamos hacer música“, contó.

La primera canción en conjunto se llamaba ‘deja vu’ y fue entonces que descubrieron una importante conexión al hacer música, lo que los hizo colaborar más seguido en el estudio y crear más temas hasta que llegó el que los impulsó a la fama.

Su disco en conjunto cuenta con doce canciones y tras el éxito de capaz, el público se ha mostrado interesado en saber más de su música, lo que los ha llevado a reproducir su álbum en conjunto y ganar así notoriedad en la industria.