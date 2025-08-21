De qué murió Xava Drago, el vocalista de CODA

El mundo del rock mexicano está de luto. Este jueves 21 de agosto de 2025, se confirmó el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la icónica banda Coda, a los 54 años. El cantante perdió la vida tras una prolongada lucha contra un agresivo cáncer de estómago.

Un legado imborrable

Nacido como Salvador Aguilar Hurtado en la Ciudad de México, Xava Drago fue una de las voces más emblemáticas del rock en español. A lo largo de su carrera, lideró a Coda en éxitos que marcaron a generaciones, como “Aún”, “Eternamente” y “Veinte para las doce”. Su potente voz y presencia en el escenario lo convirtieron en un referente del género.

¿De qué murió Xava Drago?

En julio de 2024, Xava Drago compartió con sus seguidores que había sido diagnosticado con un tumor maligno en el estómago. A pesar de someterse a tratamientos como quimioterapia y radioterapia, la enfermedad avanzó rápidamente. En agosto de 2025, el cantante anunció que los médicos ya no podían hacer nada por él y expresó su gratitud por el apoyo recibido durante su batalla.

En sus últimas palabras, Xava Drago escribió:

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, rocanrolié, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí…”

Es decir, después de realizar todos los tratamientos indicados para los pacientes con cáncer, al vocalista se le desahucio confirmando que su vida podría terminarse a causa de la enfermedad con la que habría estado luchando desde el 2024.

¿Por qué le dijeron que estaba desahuciado?

Cuando un paciente con cáncer es desahuciado, significa que los médicos consideran que no hay tratamientos curativos disponibles y que la enfermedad ha alcanzado un punto avanzado e irreversible. Esto no significa que el paciente deba dejar de recibir atención; al contrario, entra en una fase de cuidados paliativos, cuyo objetivo es:

Aliviar el dolor y otros síntomas como náuseas, fatiga o dificultad para respirar.

Brindar apoyo emocional al paciente y su familia.

Mejorar la calidad de vida durante el tiempo que le queda.

Acompañamiento integral, que incluye atención psicológica, nutricional y espiritual según sea necesario.

El enfoque principal es que el paciente pueda vivir con dignidad y confort, manteniendo su autonomía y recibiendo un cuidado humano y respetuoso hasta el final de su vida.

Sin lugar a dudas, una de las muertes que más impactaron al mundo del rock mexicano de los años noventa, un legado que perdurará en sus seguidores, Xava Drago.