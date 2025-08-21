La vez que Xava Drago participó en La Voz México y NADIE se volteó por él | VIDEO

Con el reciente fallecimiento del rockero Xava Drago, muchas de las personas no solo recordaron su legado en la música, también retomaron una peculiar vez en la que su voz fue puesta en duda, no por hacerlo mal, sin embargo, por la calidad de la misma y lo inigualable que es.

En La Razón te contaremos de esta anécdota dentro de la vida del músico y su legado.

Xava Drago y su participación en La Voz México

En la cuarta temporada de La Voz México (2014), uno de los momentos más comentados fue la aparición de Xava Drago, vocalista de la banda Coda, quien se presentó en las audiciones a ciegas interpretando su éxito “Aún”. A pesar de su trayectoria y reconocimiento, ninguno de los coaches —Julión Álvarez, Yuri, Laura Pausini y Ricky Martin— giró su silla, lo que generó sorpresa y debate entre los espectadores.

La audición que sorprendió a todos

Xava Drago, con más de 25 años de carrera, subió al escenario con la energía y pasión que lo caracterizan. Su interpretación de “Aún” fue emotiva y poderosa, pero, para sorpresa de muchos, no logró que ninguno de los coaches se volteara. Ricky Martin, sin embargo, reconoció su identidad como el vocalista de Coda, lo que generó una ovación del público presente.

Reacciones y declaraciones

Tras su participación, Xava compartió sus sentimientos en una entrevista con Notimex:

“Estoy muy contento con lo que he logrado, la gente de Televisa me trató increíble y a los que no les gustó mi trabajo fueron a los jueces”.

Además, desmintió los rumores que indicaban que había recibido un pago por su participación en el programa

Un momento polémico

La ausencia de Xava Drago en los equipos de los coaches generó controversia entre los fans y en las redes sociales.Muchos cuestionaron la decisión de los jueces, considerando la relevancia y el legado del cantante en la música mexicana.Sin embargo, Xava mostró una actitud positiva y agradecida por la oportunidad de haber estado en el programa.

Un guerrero del rock

Aunque su paso por La Voz México fue breve, la participación de Xava Drago en el programa demostró su valentía y amor por la música. Años después, en 2025, enfrentó una dura batalla contra el cáncer gástrico, pero siempre mantuvo su espíritu guerrero y su pasión por el rock. Su legado perdura en las canciones que marcaron a toda una generación.