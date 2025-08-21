Las últimas FOTOS de Xava Drago antes de morir

Xava Drago murió este 21 de agosto a los 54 años, tras lucha contra el cáncer de estómago, los fans del rock mexicano y de CODA están muy afectados por el fallecimiento del artista.

Los usuarios recuerdan la trayectoria de Xava Drago, así como los últimos días del artista, quien a pesar de su enfermedad se mantuvo activo en redes sociales para solicitar apoyo para pagar su tratamiento y para dar detalles de cómo avanzaba su lucha contra el cáncer.

Así fue el antes y después de Xava Drago

Xava Drago fue diagnosticado con cáncer de estómago en el 2024 y tras una dura batalla, fue en marzo de 2025 cuando había vencido la enfermedad.

Sin embargo, el cáncer regresó más agresivo y fue cuando el artista pidió ayuda económica a sus fans para poder pagar su tratamiento.

Pero en los últimos meses el artista informó que ya estaba desahuciado, que ya los tratamientos no le estaban haciendo efecto.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí… lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, escribió el cantante, en las redes sociales.

El cambio de Xava Drago por su enfermedad ı Foto: Redes sociales

En las imágenes y videos en los que apareció Xava Drago recientemente se notaba un drástico cambio físico, tras enfrentar la enfermedad.

En las imágenes recientes, el vocalista de CODA se puede ver extremadamente delgado, el cantante lucía cansado en su último video en el que agradeció a los fans que estaban apoyándolo económicamente con donativos para que él pudiera continuar con sus tratamientos contra el cáncer.

“Espero estar listo muy pronto, le voy a echar todas las ganas del mundo. Este video es para agradecerles tanto cariño y tanto amor. Los veo muy pronto”, señaló el cantante en esta última grabación.