Muere Xava Drago, vocalista de CODA, tras luchar contra dura enfermedad

El rock mexicano está de luto, la mañana de este 21 de agosto se dio a conocer que el vocalista de CODA, Xava Drago, murió a los 54 años de edad.

“Nuestro corazón está roto.Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xaca ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, se lee en un mensaje compartido en redes sociales por la banda CODA, acompañada de una emotiva imagen de su legendario vocalista.

Lamentan fallecimiento de Xava Drago ı Foto: Especial

“Xava siempre fue nuestro guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna”, se lee en el mensaje.

El comunicado concluye agradeciendo a los fans y a todas las personas que apoyaron al cantante en este duro camino que vivió para luchar contra su enfermedad.

¿De qué murió Xava Drago de CODA?

El cantante tenía cáncer de estómago, el artista había vencido a la enfermedad en marzo de 2025, sin embargo, meses después el cáncer regresó más agresivo.

El músico de rock estuvo luchando contra esa enfermedad, pero lamentablemente, avanzó tanto que los médicos desahuciaron al artista.

Xava Drago agradeció a la gente, ya que él estaba pidiendo ayuda económica para poder pagar su tratamiento, pero al saber que ya la enfermedad estaba en etapa terminal y que no se podía hacer nada él se despidió.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí… lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, escribió el cantante.

Agradeció a su familia en aquel mensaje, quien este jueves publicó un emotivo mensaje. “A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y El agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago".

Las últimas fotos de Xava Drago antes de morir

Xava Drago se dejó ver por última vez antes de morir de cáncer, publicó un video y sorprendió por su impactante cambio físico, el cual tuvo por el desgaste de la enfermedad que padecía. Los fans siempre le mostraron su apoyo durante todo el proceso de su lucha contra el cáncer.