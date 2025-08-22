Survivor México 2025: ¿Quién es el eliminado de hoy 22 de agosto?

Uno de los sobrevivientes sale eliminado hoy de Survivor México 2025, luego de un intenso duelo de la extinción, el cual será cardiaco para todos los fans del reallity show.

Esta noche se juega el segundo collar de inmunidad individual que pondrá a salvo a otro de los participantes y que podrá asegurar su lugar a la última semana del juego después de varios meses de haber estado en medio de la selva con poca comida y lidiando con las estrategias y haciendo alianzas para llegar a la esperada semana final.

¿Quién es el eliminado de hoy de Survivor México 2025?

Según los spoilers, el eliminado de hoy de Survivor México 2025 podría ser Aranza, ya que en las páginas dedicadas al reality show se filtró que en tiempo real ella ya estaba fuera del programa, sin embargo, no se sabe si en televisión saldrá hoy o más adelante durante el transcurso de la semana que viene.

También se dice que podría salir eliminada del programa Eli o hasta Agustín, pero como no se sabe, los fans tienen que ver el programa completo para conocer al verdadero eliminado de hoy.

Se viven los últimos días de Survivor México ı Foto: Especial

Sin embargo, lo que sí aseguraron los sitios de spoilers es que la eliminación de hoy sería muy sorpresiva y dejará a todos con el ojo cuadrado.

¿Qué pasará hoy en Survivor México?

Como ya se mencionó hoy se juega primero por el último collar de inmunidad individual de la semana, uno ya lo tiene Sergio, quien ya aseguró su pase a la semana final del programa.

Las estrategias se siguen tejiendo. Aranza quiere fuera a alguna de las mujeres rivales, es decir, Eli o Esmeralda, por esa parte, tiene el apoyo de los fans, quienes no quieren a Esme desde que hizo todo para que Rasta no ganara en la temporada pasada, ya que él era el favorito del público.

En el Concejo Tribal los ánimos van a subir porque tienen que votar para elegir a los que van a ir al duelo de la extinción esta noche.

Se espera un programa muy emocionante y lleno de muchas sorpresas para los fans.