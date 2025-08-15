Survivor México 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 15 de agosto?

Los sobrevivientes de Survivor México enfrentan la segunda eliminación de la semana, rumbo a la gran final del reality show, hoy habrá un nuevo duelo de extinción y un participante abandonará la competencia.

Después de la eliminación de Rasta los ánimos siguen encendidos, pues quieren eliminar a los más fuertes, algunos van por Sargento y otros por Aarón, pero hoy se define a un eliminado.

¿Quién sale eliminado hoy de Survivor México?

Los spoilers señalan que el eliminado de hoy de Survivor México estaría entre Sergio y Janette, uno de ellos dos está fuera de la competencia esta noche, por lo tanto los fans tienen que ver el episodio completo para conocer al verdadero eliminado.

Janette podría ser una de las eliminadas de Survivor México de hoy ı Foto: Survivor

Los fans están impactados con todo lo que podría pasar esta noche en el programa, pues las alianzas cobraron mayor fuerza y ahora están haciendo más estrategia para poder llegar a la final.

¿Qué pasará hoy en Survivor México?

Sargento esta haciendo estrategias y alianzas con Aranza y Agustín, él dice que le llegan las propuestas y aunque parece que no, él es quien está moviendo los hilos de todo.

Con Agustín, Sargento planea mandar a Esmeralda y a Eli al duelo de extinción, mientras que Agustin está buscando a Sargento de aliado para continuar con las estrategias que le puedan beneficiar a él.

Kenta y su séquito están consideran a Agustín una gran amenaza para sus propósitos en el juego, así que ellos van a ir en contra de él.

Por su parte, Aarón también está haciendo su juego y está pensando en los próximos pasos a seguir. Mientras que Sargento parece que por él.

¿Cuándo es la final de Survivor México?

La final es el 31 de agosto, así lo dio a conocer Carlos Guerrero, Warrior, conductor del programa y aseguró que pronto llegarán a esa semana tan esperada por todos los sobrevivientes.

Se dice que la final será por juegos, similar a lo que hacen en Exatlón México y que esta vez no será el público ni los propios sobrevivientes los que tengan que elegir al ganador de la temporada como ha ocurrido en temporadas asadas.